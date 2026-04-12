Trực tiếp Chelsea vs Man City (Hết hiệp 1 0-0): Thế trận chặt chẽ

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
TPO - Man City và Chelsea tạo ra thế trận rất giằng co. Cả 2 siết đội hình phòng ngự trước vòng cấm nên đối thủ có rất ít không quan để phối hợp. NHM chắc chắn chờ đợi một thế trận cởi mở hơn trong hiệp 2.

foul Hết hiệp 1!

45+1': Chelsea và Man City tạm hòa nhau 0-0.

report Bù giờ!

45': Antoine Semenyo xộc thẳng trung lộ, vượt qua Marc Cucurella và Cole Palmer trước khi dứt điểm. Bóng chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng, rồi đi chệch khung thành Chelsea.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

yellow Thẻ vàng!

38': Antoine Semenyo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Pedro Neto.

report Cứu thua xuất sắc

34': Từ đường căng ngang của O’Reilly, Bernardo Silva băng vào dứt điểm cận thành, nhưng Robert Sanchez đã phản xạ nhanh để cứu thua cho Chelsea.

report Xử lý kỹ thuật

30': Pedro Neto "xỏ háng" vượt qua Matheus Nunes ngay sát cột cờ góc, nhưng Rodri kịp lùi về phá bóng, chấp nhận quả phạt góc cho Man City.

report Doku đi bóng lắt léo

27': Jeremy Doku có pha rê bóng kỹ thuật, mở ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho Man City. Tuy nhiên, Fofana đã kịp thời truy cản ngay sát vòng cấm, hóa giải tình huống nguy hiểm cho đội nhà.

report Không được!

22': Malo Gusto bị Jeremy Doku vượt qua khá dễ dàng. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó của cầu thủ Man City đã bị hàng thủ Chelsea kịp thời chặn lại.

report Neto độc diễn

19': Neto có màn solo vượt qua hai cầu thủ Man City và tung cú sút ở góc hẹp, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cản phá.

var Lưới của Man City đã rung lên!

15': Marc Cucurella băng xuống đón đường chọc khe của Joao Pedro rồi dứt điểm hạ gục Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, và VAR nhanh chóng xác nhận quyết định của trọng tài là đúng.

yellow Thẻ vàng đầu tiên

12': Estevao nhận thẻ vàng vì đá bóng đi, sau khi trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

report Phối hợp ăn ý

9': Joao Pedro và Pedro Neto phối hợp nhịp nhàng, đưa bóng vào vòng cấm cho Pedro. Dù ở góc sút hẹp, anh vẫn dứt điểm, bóng chạm hậu vệ đổi hướng đi hết biên, mang về phạt góc cho Chelsea.

report Cơ hội

6': Chelsea tổ chức phản công nhanh, Cole Palmer vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng dội vào mặt lưới bên ngoài. Một pha xử lý đầy táo bạo của cựu cầu thủ Man City.

report Tình huống đáng chú ý đầu tiên

4': Từ quả phạt góc của Matheus Nunes, Marc Guehi đánh đầu chuyền vào trong, nhưng hàng thủ Chelsea đã kịp phá bóng trước khi có bất kỳ cầu thủ nào của Man City kịp dứt điểm.

start Trận đấu bắt đầu tại Stamford Bridge!

1': Chelsea ra sân trong trang phục truyền thống màu xanh đậm, trong khi Man City ra sân trong bộ trang phục màu xám - xanh lá khá lạ mắt.

Man City là đội giao bóng trước.

report Chelsea có nhớ Enzo Fernandez?

Enzo Fernandez đang chấp hành trận thứ hai trong án treo giò nội bộ của Chelsea ở trận đấu này. Anh từng ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối trong trận hòa 1-1 giữa hai đội trên sân Etihad hồi tháng 1.

report Bảng xếp hạng Premier League
report Cầu thủ hai đội khởi động
report Man City có một sự thay đổi

HLV Pep Guardiola giữ nguyên bộ khung đã giúp Man City vùi dập Liverpool cuối tuần trước, với sự thay đổi duy nhất là Gianluigi Donnarumma trở lại bắt chính thay cho thủ môn dự bị James Trafford.

Trong khi đó, John Stones không góp mặt, dù trước đó được đánh giá là “có khả năng” vào danh sách thi đấu.

report Cucurella và Caicedo trở lại đội hình Chelsea

HLV Liam Rosenior chỉ thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình đã vùi dập Port Vale 7-0 tại FA Cup cuối tuần trước khi Marc Cucurella và Moises Caicedo được điền tên vào đội hình xuất phát của Chelsea.

Với việc Cucurella đá hậu vệ trái, Jorrel Hato được kéo vào trung tâm hàng thủ, còn Tosin Adarabioyo phải ngồi dự bị.

Ở tuyến giữa, Caicedo đá cặp với Andrey Santos, trong khi Romeo Lavia góp mặt trên băng ghế dự bị. Caicedo cũng sẽ đeo băng đội trưởng, thay cho Cole Palmer- người từng đảm nhiệm vai trò này ở trận đấu trước.

report Đội hình xuất phát Man City

Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

report Đội hình xuất phát Chelsea

Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Joao Pedro.

Với Chelsea, chiến thắng 7-0 trước Port Vale ở FA Cup giống như một “liều thuốc giảm đau” hơn là lời khẳng định. Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, chiếc ghế của HLV Liam Rosenior vẫn lung lay dữ dội. Ngay cả khi giành vé vào bán kết gặp Leeds United, những vấn đề cốt lõi của The Blues vẫn chưa được giải quyết.

Án treo giò nội bộ của Enzo Fernandez tiếp tục phủ bóng lên phòng thay đồ, trong khi hàng công đang rơi vào trạng thái báo động. Hai thất bại liên tiếp trước Newcastle United và Everton FC mà không ghi nổi bàn thắng nào đã đẩy Chelsea đến sát một cột mốc đáng quên: nguy cơ thua 3 trận Premier League liên tiếp mà “tịt ngòi”, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

Ở chiều ngược lại, Man City lại đang vận hành như một cỗ máy chiến thắng đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Đội bóng của Pep Guardiola vừa đánh bại Arsenal FC để đăng quang League Cup, giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lần thứ 5 nâng cao danh hiệu này - một kỷ lục mới.

Chưa dừng lại, chiến thắng hủy diệt trước Liverpool FC tại FA Cup, với cú hat-trick của Erling Haaland, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt của Man City. Tiền đạo người Na Uy đã có hat-trick thứ 12 kể từ năm 2022.

Khoảng cách 9 điểm với chính Arsenal trên bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ cuộc đua, bởi Man City vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ trực tiếp đối đầu đối thủ này trong tuần tới. Lịch sử cũng đứng về phía họ: 28 chiến thắng trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 là minh chứng cho “DNA nước rút” của nửa xanh thành Manchester.

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 1, hai đội hòa 1-1, nhưng kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea đã kéo dài chuỗi không thắng trước Man City lên con số 12 trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn trước đối thủ này đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21.

