Thủy Long Ngâm của La Vân Hi "sấm chớp" mãi chưa chiếu, gần 5 triệu người ngóng chờ

HHTO - Trailer đã tung, hậu trường đặc biệt, poster nhân vật chính phụ đến tin đồn quay chương trình riêng quảng bá..., cái gì "Thủy Long Ngâm" cũng có, chỉ lịch chiếu chính thức vẫn chưa thấy đâu trong khi "dưa" (tin đồn) bay ngập trời. Không chỉ fan của dàn diễn viên mà nhiều khán giả cũng ngóng chờ tác phẩm này lên sóng.

Thủy Long Ngâm là dự án cấp S+, được đầu tư hàng trăm triệu tệ. Phim khởi quay từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, được cấp phép phát sóng vào ngày 21/3/2025. Không chỉ đoàn phim mà cộng đồng fan, cánh săn ảnh, truyền thông cũng liên tục đăng tải thông tin về Thủy Long Ngâm, thu hút tương tác cao từ dân mạng vì tạo hình cầu kỳ, bối cảnh hoành tráng. Dù chưa lên sóng nhưng tác phẩm tạo và giữ nhiệt tốt với tư liệu được tung ra đều đặn.

Tính đến hiện tại, phim đã vượt mốc 4,8 triệu lượt đặt xem trước trên các nền tảng. Vì sao bộ phim này lại được ngóng đợi đến vậy? Lý do đầu tiên - Thủy Long Ngâm là dự án đại nam chủ trọng điểm của "đài Xoài" Mango (Hồ Nam), được đầu tư và đẩy quảng bá mạnh.

Đường Lệ Từ là "quốc cữu hồ yêu", vừa chính trực vừa mưu mô, hiểm độc. Anh bị cuốn vào âm mưu phá hoại võ lâm phức tạp, cuối cùng, Lệ Từ lựa chọn sứ mệnh gánh vác tương lai dẹp loạn giang hồ. La Vân Hi được khán giả công nhận là lựa chọn hợp lý cho vai chính. Những dự án cổ trang trước đã chứng minh nam diễn viên có khí chất vừa thần tiên vừa ma mị phù hợp với hình tượng Đường Lệ Từ. Động tác bay, võ thuật của La Vân Hi đẹp mắt, trông nhẹ nhàng nhưng ảo diệu, có lực càng làm khán giả trông đợi màn thể hiện của anh trong tác phẩm võ hiệp, huyền ảo này.

Nhan Tâm Ký là cú ngã đáng quên của La Vân Hi. "Thủy Long Ngâm" có nhiều lợi thế hơn được kỳ vọng trở thành màn tái xuất ấn tượng của anh, ít nhất là như dấu ấn của Đàm Đài Tẫn - "Trường Nguyệt Tẫn Minh".

Tạo hình hiện đại của La Vân Hi không được đánh giá cao vì anh quá gầy. Tạo hình cổ trang với trang phục nhiều lớp giúp anh che đi khuyết điểm này. Một số khán giả "nheo mày" vì Đường Lệ Từ đang đi theo vết xe đổ của "Ma thần" Đàm Đài Tẫn vì phụ kiện rườm rà và trang điểm quá đậm. Dù vậy, đa số dân mạng đều cảm thấy ưng mắt với "giao diện" của La Vân Hi ở Thủy Long Ngâm sau khi xem trailer chính thức. Các nhân vật khác cũng lung linh, nhất là khi dự án này quy tụ nhiều trai đẹp, mỹ nữ của màn ảnh Hoa ngữ như Ngao Tử Dật, Phương Dật Luân, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân, Lâm Duẫn...

Fan sốt ruột chờ phim chiếu mười phần thì "người qua đường" cũng hóng 8 - 9 phần. Nhất là khi gần đây loạt bài "rì-viu" phim sớm rộ lên từ những tài khoản được cho xem trước vài tập đầu. Nội dung hấp dẫn, kịch tính. Diễn xuất, tuyến nhân vật của "nam chủ" La Vân Hi được khen ngợi nhiều. Các vai thứ chính, phụ cũng được làm hay. Tuy nhiên, với thời lượng 40 tập, một số tài khoản đặt dấu hỏi về việc biên kịch có làm chặt chẽ mối quan hệ giữa các nhân vật, tình tiết đến phút cuối hay không vì hệ thống môn phái quá phức tạp, khó nhớ ở những tập đầu.

"Sấm chớp" nhiều nhưng đoàn phim vẫn lặng thinh về lịch chiếu. "Dưa" mới đồn Thủy Long Ngâm sẽ phát sóng vào ngày 28/10, có blogger úp mở thời gian là khoảng cuối tháng 10 - đầu tháng 11. Nhìn chung, có vẻ như lịch chiếu của tác phẩm này sẽ không lệch khỏi quý IV năm nay.