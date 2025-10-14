Thực hư thông tin kênh âm nhạc MTV sắp “bay màu” sau hơn 40 năm lên sóng

HHTO - Tin đồn về việc MTV chuẩn bị đóng cửa toàn bộ hệ thống kênh truyền hình âm nhạc đang khiến mạng xã hội và giới truyền thông quốc tế “dậy sóng”. Dù tập đoàn Paramount Global chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng nhiều nguồn tin nội bộ cho biết kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước.

Sau hơn bốn thập kỷ ghi dấu trong văn hóa đại chúng và tạo nên vô số khoảnh khắc âm nhạc lịch sử, MTV - biểu tượng từng định nghĩa “thời đại video” được cho là sẽ chính thức nói lời chia tay với các kênh âm nhạc của mình.

MTV là kênh truyền hình đầu tiên phát sóng 24/7 video ca nhạc.

Theo thông tin được cho là rò rỉ từ nội bộ Paramount Global - tập đoàn truyền thông đứng sau MTV, toàn bộ các kênh mang thương hiệu MTV Music dự kiến sẽ ngừng phát sóng hoàn toàn vào cuối năm 2025.

Nguồn tin cho biết, việc đóng cửa sẽ bắt đầu tại Anh và Ireland vào ngày 31/12/2025, sau đó lan sang các thị trường khác ở châu Âu như Ba Lan, Hungary, Đức và Áo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Paramount Global vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, khiến dư luận càng thêm hoang mang về thực hư câu chuyện.

Nhiều thông tin được cho là từ phía nội bộ khiến công chúng thêm phần hoang mang.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên kéo dài hơn 40 năm của nơi từng được coi là “thánh đường” của âm nhạc và văn hóa đại chúng. Khi mà kể từ thập niên 1980, MTV với khẩu hiệu “I want my MTV” đã góp phần tạo nên danh tiếng cho hàng loạt ngôi sao như Madonna, Michael Jackson, Britney Spears hay Lady Gaga, đồng thời định hình xu hướng nghe - nhìn của cả một thế hệ.

"Ông hoàng" Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ đầu tiên và nổi bật nhất gắn liền với kỷ nguyên MTV.

Sự sụt giảm lượng người xem truyền hình truyền thống cùng sự trỗi dậy của nền tảng số như YouTube, TikTok hay Spotify được cho là nguyên nhân chính khiến MTV dần đánh mất vị thế “ông hoàng trong làng video ca nhạc”. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn hy vọng Paramount sẽ tìm ra hướng đi mới để duy trì và phát triển những thành tựu mà thương hiệu âm nhạc MTV đã gây dựng suốt hàng thập kỷ.

Các nền tảng số được cho là tiện lợi và có âm thanh tốt hơn so với MTV.

Hiện phía Paramount Global từ chối bình luận, nhưng nếu tin đồn này là thật, năm 2025 có thể sẽ khép lại một chương lớn trong lịch sử văn hóa âm nhạc toàn cầu.