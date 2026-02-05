Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra hiện tượng tăng giá không đúng quy định dịp Tết

TPO - Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 4/2 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng.

Không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

﻿(Ảnh minh họa)

Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý tình trạng vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định... kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Ngành Xây dựng có trách nhiệm tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện vận tải, có kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng…