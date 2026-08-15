Thí sinh Chuyên Tuyên Quang hoàn thành thi tốt nghiệp

TPO - Sáng 15/8, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn tự chọn.

Sáng 15/8, thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi cuối.

Thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều 15/8 được bố trí dự phòng.

Theo kế hoạch thi được công bố trước đó, môn vật lí có 140 thí sinh đăng ký; hóa học 113 thí sinh; sinh học 38 thí sinh; lịch sử 113 thí sinh; địa lý 37 thí sinh; tin học 4 thí sinh; Ngoại ngữ 207 thí sinh (tiếng Anh 198; tiếng Trung Quốc 7; tiếng Nhật 1 và tiếng Hàn 1).

Khoảng 6h30, hơn 300 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến trường chuẩn bị bước vào bài thi môn tự chọn.

Ghi nhận tại điểm thi, thời tiết buổi sáng mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến trường và thực hiện bài thi.

Không khí tại khu vực điểm thi diễn ra nghiêm túc, các thí sinh nhanh chóng ổn định vị trí, chuẩn bị bước vào buổi thi.

Thời gian làm bài từ 7h35 với môn tự chọn 1 và 8h40 với môn tự chọn 2.

Thí sinh chuyên Tuyên Quang đến điểm thi sáng 15/8.

9H30: Kết thúc làm bài

Kết thúc ngày thi, một thí sinh nam dự thi cho hay, đề thi Tiếng Anh đợt này khó hơn đợt trước. Với đề thi này, em tự tin nếu làm chắc có thể đạt khoảng 7-8 điểm.

Trong khi đó, một thí sinh nam dự thi môn Lịch sử cho biết đề thi lần này tương đối giống lần thi thứ nhất và khá khó. Tuy nhiên, do đã học trước và ôn tập khá kỹ nên em cho rằng mình hoàn thành bài thi ổn.

ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ

Thí sinh kết thúc buổi thi

Đề môn Vật lý không yêu cầu tính toán phức tạp

Nhận xét đề thi môn Vật lý dành cho hơn 300 thí sinh thi lại tốt nghiệp ở Trường Chuyên Tuyên Quang sáng nay, cô Hoàng Thị Lan Hương, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) cho rằng, đề không đặt nặng những yêu cầu tính toán phức tạp mà chú trọng khả năng tư duy về các hiện tượng vật lí.

Trong đó, có những câu hỏi gắn với thực tiễn, yêu cầu vận dụng kiến thức và đề cập đến nội dung thí nghiệm, thực hành. Đây cũng là những nội dung giúp đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vật lí của học sinh, thay vì chỉ tập trung vào tính toán.

Cô Hương đánh giá đề thi lại có sự phân hóa tốt giữa các nhóm học sinh.

“Với học sinh có năng lực ở mức trung bình, mức điểm 5 - 6 là phù hợp. Học sinh khá có thể đạt khoảng 7 - 8 điểm, em giỏi có thể đạt mức 8,5 - 9 điểm. Để đạt trên 9 điểm, học sinh cần có năng lực tốt hơn và đáp ứng được những yêu cầu kiến thức ở mức độ cao”, cô Hương nói.

So với đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra tháng 6, nội dung kiến thức và độ khó của hai đề tương đương nhau. Đồng thời, đề lần này vẫn bảo đảm khả năng phân hóa, từ nhóm học sinh trung bình, khá, giỏi đến những học sinh có năng lực ở mức cao.

Thầy Phạm Khắc Vũ, giáo viên Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đánh giá, để làm tốt đề thi môn Vật lý lần này, học sinh phải nắm chắc các hiện tượng vật lí đã được học, đồng thời biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo để giải thích các hiện tượng trong thực tế, trong cuộc sống hằng ngày.

Thầy Phạm Khắc Vũ

Để đạt điểm 9 đến điểm 10, ngoài kiến thức nền tảng tốt, học sinh phải có khả năng suy luận tốt, tốc độ phản ứng nhanh với câu hỏi trong thời gian 50 phút. Thêm vào đó, để có điểm cao, học sinh cũng phải có năng lực thực hành, không chỉ nắm lí thuyết suông; khả năng sử dụng các phép toán bổ trợ cho việc tính toán các đại lượng vật lí cũng phải linh hoạt.

Ngoại ngữ một số từ vựng ở mức C1, C2

Cô Trần Thị Hà

Cô Trần Thị Hà, Tổ trưởng môn Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) đánh giá, đề tiếng Anh bám sát chương trình, có tính thực tiễn cao và thể hiện sự chuyển trọng tâm từ kiểm tra những kiến thức ngữ pháp rời rạc sang đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh, năng lực đọc hiểu và xử lí thông tin của học sinh.

Đặc biệt, kiến thức ngữ pháp trong đề không quá nặng nhưng tương đối đa dạng. Về từ vựng, đề chủ yếu ở mức độ B1 đến B2+, có một số từ vựng ở mức C1, C2 nhưng không quá nặng về những từ mang tính học thuật hoặc có tính đánh đố.

Theo cô Hà, đề thi có độ phân hóa cao, đặc biệt ở bài đọc hiểu 10 câu và các câu hỏi về từ vựng như thành ngữ, cụm từ cố định, từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Những câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá và hiểu được các lớp nghĩa của câu.

Để làm tốt những câu hỏi có tính phân hóa, đặc biệt là các câu đọc hiểu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, học sinh cần đọc nhiều, tích lũy vốn từ vựng và kiến thức. Năng lực đọc là một trong những năng lực được kiểm tra chủ yếu; bên cạnh đó, học sinh cần có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và hiểu các lớp nghĩa trong từng tình huống.

Tiếng Anh cũng là môn trước đó thí sinh ở Tuyên Quang có điểm thi cao bất thường với điểm trung bình toàn tỉnh đạt 5,397 điểm.

Với mức điểm này, Tuyên Quang đã có màn "thăng hạng ngoạn mục" từ vị trí thứ 19 của năm 2025 vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình môn tiếng Anh, vượt qua TP Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với điểm trung bình 5,369) và chỉ xếp sau Hà Nội (Hà Nội đạt mức điểm 5,549).

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Trước đó, ngày 14/8 các thí sinh dự thi ngày đầu tiên. Buổi sáng, 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%.

Chiều cùng ngày, 326/326 thí sinh dự thi môn Toán, cũng đạt tỷ lệ 100%. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 100%.

Kết thúc các buổi thi, thí sinh đánh giá: đề thi vừa sức, tương đương với đề thi tốt nghiệp lần trước.

Thầy giáo Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình nhận định, đề Toán có các câu hỏi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có những câu hỏi với mức độ yêu cầu cao hơn nhằm phân hóa học sinh khá, giỏi.

Một số dạng câu hỏi có sự tương đồng với đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, qua đó góp phần đánh giá và phân loại tốt học sinh, đặc biệt là những học sinh có năng lực nổi trội.

Nhìn chung, đề thi bám sát chương trình, các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu được thiết kế rõ ràng, không mang tính đánh đố.

Bên cạnh đó, khoảng 30% số câu hỏi đòi hỏi học sinh phải có tư duy linh hoạt, khả năng mô hình hóa toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là những yêu cầu cần thiết để tạo sự phân hóa giữa học sinh khá và giỏi.