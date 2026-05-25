Tập đoàn Onsen Fuji mở rộng mô hình nghỉ dưỡng trị liệu từ Thanh Thủy đến Quảng Trị

Theo đuổi mô hình bất động sản nghỉ dưỡng gắn với hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trên nền tảng khoáng nóng - lĩnh vực đòi hỏi nguồn tài nguyên đặc thù, hệ tiện ích chuyên biệt và năng lực vận hành dài hạn - Onsen Fuji đang mở rộng dấu ấn từ dự án đã vận hành tại Thanh Thủy đến tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển tại Quảng Trị.

Mô hình nghỉ dưỡng tiên phong

Trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, một dự án có thể tạo lợi thế bằng vị trí, thiết kế hay chuỗi tiện ích. Tuy nhiên, với mô hình lấy trải nghiệm trị liệu và chăm sóc sức khỏe dựa trên khoáng nóng làm trọng tâm, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc xây dựng công trình. Doanh nghiệp cần tổ chức đồng bộ không gian lưu trú, khu tắm khoáng - onsen, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bộ máy vận hành đủ khả năng duy trì trải nghiệm cho du khách quanh năm.

Đó là hướng đi Onsen Fuji lựa chọn trong quá trình phát triển chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat: định vị dự án không đơn thuần là nơi lưu trú nghỉ dưỡng, mà là điểm đến gắn với nhu cầu hỗ trợ phục hồi, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Mô hình này khó có thể sao chép chỉ bằng kiến trúc hay tiện ích bề mặt, bởi giá trị cốt lõi nằm ở trải nghiệm vận hành và khả năng khai thác bền vững.

Lynntimes Thanh Thủy: nền tảng vận hành đã được kiểm chứng

Lynntimes Thanh Thủy - dự án khai thác lợi thế khoáng nóng tự nhiên tại Phú Thọ.

Dấu mốc thể hiện rõ nhất định hướng này là Lynntimes Thanh Thủy tại xã Bảo Yên, Phú Thọ, quy mô 25 ha. Giai đoạn 1 của dự án đi vào vận hành từ quý I/2022, gồm 245 căn shoptel và hơn 2.200 căn hộ dịch vụ, gắn với nguồn khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ 37 - 53°C.

Tại dự án, Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa là một trong những tiện ích trung tâm nổi trội. Tháng 3/2025, công viên này xác lập kỷ lục về số người tắm khoáng nóng tự nhiên trong 24 giờ đông nhất Việt Nam. Đồng thời, Lynntimes Thanh Thủy hiện đón khoảng 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi tháng; tòa khách sạn khoáng nóng đạt công suất khai thác trung bình gần 80% trong phần lớn thời gian trong năm.

Các số liệu vận hành cho thấy mô hình nghỉ dưỡng gắn với trị liệu và chăm sóc sức khỏe của Onsen Fuji không dừng ở ý tưởng phát triển sản phẩm. Từ nguồn khoáng nóng tự nhiên, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng một điểm đến có khả năng vận hành thực tế và thu hút dòng khách thường xuyên.

Từ Thanh Thủy đến tổ hợp biển - golf - onsen tại Quảng Trị

Trên nền tảng kinh nghiệm tại Thanh Thủy, Onsen Fuji tiếp tục mở rộng mô hình nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe tới miền Trung với dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị. Thay vì lặp lại nguyên trạng một điểm đến khoáng nóng onsen, dự án được định hướng kết hợp trải nghiệm onsen với lợi thế nghỉ dưỡng biển và golf tại khu vực Bảo Ninh - Đồng Hới.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị tọa lạc Bảo Ninh - Đồng Hới.

Dự án được phát triển trên khu đất rộng 8.237 m², gồm hai tòa tháp căn hộ dịch vụ cao 27 tầng. Công trình nằm ven biển Bảo Ninh, đối diện quảng trường biển trung tâm với sức chứa lên đến 5.000 người và lân cận sân golf 36 hố quốc tế do huyền thoại Greg Norman thiết kế. Trong dự án, Thera Onsen Wellness Center được định hướng là tổ hợp trị liệu với những liệu pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đắt giá như trị liệu cát, onsen cao cấp, bể đá núi lửa…, đảm bảo trải nghiệm bốn mùa trong hành trình nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị dự kiến bàn giao vào quý I/2027. Trước đó, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị - từng được ghi nhận tại Dot Property Vietnam Awards 2021 với hạng mục Best Beachfront Resort Apartment Vietnam.

Từ dự án khoáng nóng đã vận hành tại Thanh Thủy đến tổ hợp biển - golf - onsen tại Quảng Trị, hướng phát triển của Tập đoàn Onsen Fuji cho thấy doanh nghiệp đang theo đuổi một phân khúc riêng biệt: bất động sản nghỉ dưỡng gắn với hõ trợ chăm sóc sức khỏe, được mở rộng trên nền tảng trải nghiệm và năng lực vận hành thực tế.