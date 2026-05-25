Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

Với nhận thức sự mưu cầu về hạnh phúc, về cái đẹp, về những điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi người là khác nhau công trình được thiết kế với mong muốn nhà là chốn bình yên, là nơi gần gũi sinh hoạt cùng gia đình và con cái, nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp theo sự trưởng thành của từng thành viên.

Công năng sử dụng nhà được cơ cấu rất cơ bản, không gian sinh hoạt chung khách và bếp ăn được đẩy về phía trước, tiệm cận với khu sân vườn. Đặc biệt là khu bếp là nơi tiếp cận đầu tiên, được thiết kế theo yêu cầu sử dụng của chủ nhà, mong muốn có 1 khu bếp vừa đủ rộng để sinh hoạt và tiếp khách, nấu ăn nhưng có thể quan sát được con cái.

Không gian ngủ và khu phụ trợ được đẩy về phía sau vừa có sự riêng tư vừa tách được khu động và khu tĩnh. Không gian cây xanh được bố trí thành từng cụm như những khu vườn nhỏ vừa tạo được cảnh quan để thư giãn đồng thời đảm bảo được vấn đề thông gió và chiếu sáng tự nhiên.

Giá trị kiến trúc của ngôi nhà mang lại là cốt lõi bên trong chứ không phải chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Một tổ ấm thành hình, một đứa trẻ trưởng thành như việc trồng một cái cây, có sự săn sóc và chăm nom ắt sẽ có quả ngọt.