Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà 150m2 với công năng cơ bản nhưng vô cùng yên bình

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà dành cho một gia đình trẻ gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ gồm không gian sinh hoạt và cảnh quan sân vườn.

Với nhận thức sự mưu cầu về hạnh phúc, về cái đẹp, về những điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi người là khác nhau công trình được thiết kế với mong muốn nhà là chốn bình yên, là nơi gần gũi sinh hoạt cùng gia đình và con cái, nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp theo sự trưởng thành của từng thành viên.

1000035528.jpg
1000035540.jpg
1000035542.jpg
1000035543.jpg

Công năng sử dụng nhà được cơ cấu rất cơ bản, không gian sinh hoạt chung khách và bếp ăn được đẩy về phía trước, tiệm cận với khu sân vườn. Đặc biệt là khu bếp là nơi tiếp cận đầu tiên, được thiết kế theo yêu cầu sử dụng của chủ nhà, mong muốn có 1 khu bếp vừa đủ rộng để sinh hoạt và tiếp khách, nấu ăn nhưng có thể quan sát được con cái.

1000035523.jpg
1000035524.jpg
1000035527.jpg
1000035541.jpg
1000035539.jpg

Không gian ngủ và khu phụ trợ được đẩy về phía sau vừa có sự riêng tư vừa tách được khu động và khu tĩnh. Không gian cây xanh được bố trí thành từng cụm như những khu vườn nhỏ vừa tạo được cảnh quan để thư giãn đồng thời đảm bảo được vấn đề thông gió và chiếu sáng tự nhiên.

1000035531.jpg
1000035529.jpg
1000035530.jpg
1000035535.jpg
1000035533.jpg
1000035537.jpg

Giá trị kiến trúc của ngôi nhà mang lại là cốt lõi bên trong chứ không phải chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Một tổ ấm thành hình, một đứa trẻ trưởng thành như việc trồng một cái cây, có sự săn sóc và chăm nom ắt sẽ có quả ngọt.

Thúy Hiền
ADAP Architects
#Ngôi nhà #Gia Lai #Đak Đoa #thiết kế nhà #sân vườn #gia đình #kiến trúc

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe