Hơn 300 khách hàng tham dự sự kiện Khai trương căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng

Ngày 24.05.2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản HP đã tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng với chủ đề “Khai Mở Siêu Phẩm - Tổ Ấm Xứng Tầm”. Với thiết kế ấn tượng và độc đáo, sự kiện đã thu hút hơn 300 khách hàng tham quan và chiêm ngưỡng không gian sống hoàn mỹ trong căn hộ The Zenith Hải Phòng.

Nghi thức cắt băng khai trương căn hộ mẫu, chính thức mở màn cho chuỗi trải nghiệm sống cao cấp tại The Zenith Hải Phòng

Không gian căn hộ mẫu: thước đo trực tiếp của chất lượng sống

Sự đầu tư công phu về nội thất và tinh tế trong từng đường nét thiết kế của các căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng đã chinh phục hoàn toàn những “thượng đế” khó tính có mặt trong sự kiện khai trương. Ngay từ những bước chân đầu tiên, khách hàng đã được dẫn dắt vào một không gian sống đầy cảm hứng – nơi tinh thần thiết kế hiện hữu qua từng đường nét, chất liệu và ánh sáng. Không gian căn hộ mẫu được đầu tư như một “bản phác họa” của phong cách sống hiện đại, tinh tế ngay giữa lòng phố Cảng.

Với tông màu chủ đạo là trắng kết hợp tone nâu gỗ cùng chất liệu và kiểu dáng nội thất cao cấp, căn hộ mẫu như một bức tranh sống động với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhằm tạo nên một không gian sống sang trọng và gần gũi cho mỗi gia đình. Đặc biệt, căn hộ mẫu tích hợp đầy đủ công năng sử dụng như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, logia… trong một không gian liên kết mà vẫn đảm bảo được tính riêng tư. Đặc biệt, tất cả căn hộ có hệ cửa kính lớn để đón ánh sáng mặt trời và gió.

Mỗi căn hộ đều có logia rộng kết nối trực tiếp với phòng khách, giúp ánh sáng và không khí trong căn hộ luôn được đối lưu. Từ bất kỳ nơi nào trong căn nhà, cư dân tương lai cũng có thể phóng tầm mắt, tận hưởng cảnh quan thoáng mát bên ngoài. Bên cạnh thiết kế tinh tế, căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng sử dụng thiết bị của những thương hiệu hàng đầu như sàn gỗ cao cấp cho phòng khách, phòng ngủ, điều hoà âm trần, cửa chính sử dụng gỗ cao cấp có khả năng chống cháy, chống ồn, vách kính phòng tắm, lan can, hệ thống nước nóng lạnh trung tâm… nhằm tôn vinh sự sang trọng và đẳng cấp cho gia chủ.

Căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng ghi điểm với khách hàng nhờ thiết kế tinh tế, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư lâu dài

Tỏ ra cực kỳ ấn tượng sau khi tham quan các căn hộ mẫu, chị Nguyễn Minh Anh chia sẻ: “Trong bối cảnh giá căn hộ tại các thành phố lớn liên tục thiết lập mặt bằng mới, tôi càng cân nhắc kỹ hơn khi chọn nhà. Với nhu cầu ở thực, điều quan trọng nhất là căn hộ phải có kết nối thuận tiện, công năng hợp lý và tạo cảm giác thoải mái về lâu dài. Căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng cho tôi cảm nhận khá rõ điều đó: phòng khách, bếp, phòng ngủ được bố trí gọn gàng, không gian vừa đủ riêng tư nhưng vẫn có tính kết nối cao giữa các thành viên trong gia đình. Đây là yếu tố giúp tôi có thêm niềm tin khi cân nhắc mua để ở”.

Ngay sau khi khai trương, căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng chính thức mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm thực tế không gian sống tương lai. Với giá chỉ từ 38 triệu đồng/m2 đã bao gồm VAT, khách hàng có thể sở hữu căn hộ mặt tiền ngay Bùi Viện, liền kề siêu hạ tầng vành đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT, có giao thông thuận tiện, thông thoáng, kết nối linh hoạt và tiện ích ngay trước cửa mà không cần phải di chuyển xa.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu: khi trải nghiệm thực tế củng cố niềm tin thị trường

Theo đại diện chủ đầu tư, việc đưa căn hộ mẫu vào vận hành giúp khách hàng có thể hình dung rõ nét về tổ ấm trong tương lai của gia đình thay vì chỉ tiếp cận qua bản vẽ hoặc phối cảnh. Đây là điểm cộng trong giai đoạn người mua nhà quan tâm hơn đến tiến độ, chất lượng hoàn thiện và khả năng sử dụng sau bàn giao. Một căn hộ được nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm trực tiếp thường có sức thuyết phục lớn hơn mô tả thuần túy về tiện ích hay vị trí.

Nhân dịp khai trương căn hộ mẫu, Chủ đầu tư The Zenith Hải Phòng dành nhiều ưu đãi tri ân khách hàng như khách hàng giao dịch căn hộ trong sự kiện sẽ nhận ngay chiết khấu lên đến 8,5%, miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm và nhận gói quà tặng nội thất lên đến 250 triệu đồng.

Toàn cảnh không gian sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Zenith Hải Phòng, thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư đổ về trải nghiệm

Đặc biệt, 40 khách hàng đầu tiên sẽ được áp dụng chính sách thanh toán siêu giãn chỉ 1% mỗi tháng. Với phương án này, khách hàng chỉ cần thanh toán 39% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà ở ngay, qua đó giảm áp lực tài chính cũng như dòng tiền chi trả cho khách hàng. Với chính sách thanh toán siêu giãn này đã tạo nên sức hút cho cả khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm có tiến độ thanh toán linh hoạt, chi phí ban đầu hợp lý và khả năng đưa vào sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, các ngân hàng chiến lược gồm BIDV, VPBank, VietinBank và ACB đồng hành với gói hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc kéo dài đến khi bàn giao nhà.

Ở góc độ đầu tư, một khách hàng cho biết: “Tôi quan tâm đến The Zenith Hải Phòng vì sản phẩm có khả năng khai thác cho thuê, không chỉ kỳ vọng tăng giá. Khi tham quan căn hộ mẫu, tôi thấy không gian được thiết kế thực tế, dễ bố trí nội thất, phù hợp với chuyên gia, gia đình trẻ hoặc người thuê dài hạn. Bên cạnh đó, chính sách giãn thanh toán và hỗ trợ vay giúp nhà đầu tư giảm áp lực dòng tiền ban đầu. Với tôi, đây là điểm cộng quan trọng trong giai đoạn thị trường cần những sản phẩm có thể vận hành thực tế”.

Nhìn từ sự kiện khai trương căn hộ mẫu, dự án The Zenith Hải Phòng không chỉ giới thiệu một căn hộ mẫu, mà đưa ra cách tiếp cận bán hàng dựa trên trải nghiệm thật. Khi không gian căn hộ được thiết kế có chiều sâu, chính sách tài chính giảm áp lực dòng tiền và sản phẩm phục vụ cả nhu cầu ở thực lẫn khai thác cho thuê, dự án có thêm nền tảng để thuyết phục nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản vừa ở được, vừa vận hành được.