Tài xế được khuyến cáo gì khi lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan?

TPO - Ảnh hưởng của mưa bão khiến tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối TP Huế với Đà Nẵng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã phát đi khuyến cáo tới tài xế khi lưu thông trên tuyến đường này trong thời điểm thời tiết xấu.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, tuyến La Sơn - Túy Loan là trục giao thông trọng yếu kết nối TP Huế và Đà Nẵng, với chiều dài hơn 70km, hiện trong giai đoạn thi công mở rộng thành 4 làn xe.

Sạt trượt sườn ta luy tại đường rẽ lên xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan tại nút giao Khe Tre (huyện Nam Đông cũ), TP Huế.

Tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tiếp, mặt đường nghiêng, trong khi lưu lượng phương tiện vận tải hạng nặng và xe khách đường dài qua lại khá lớn. Khi trời mưa, mặt đường thường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thời gian qua, trên tuyến đã xảy ra một số vụ xe tải và xe khách bị trượt bánh, lật khi vào cua hoặc phanh gấp, đặc biệt ở các đoạn dốc hoặc khúc cua hẹp. Ngoài ra, do tuyến đi qua địa hình đồi núi phức tạp, nhiều vách đá cao và taluy dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực trong mùa mưa bão. Mưa lớn kéo dài có thể làm yếu kết cấu nền đường, dẫn đến sụt lún, sạt trượt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Một vụ lật xe giữa đường trơn trượt do mưa lớn trên cao tốc. Ảnh minh họa

Trước tình hình này, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người điều khiển phương tiện trên tuyến La Sơn - Túy Loan cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng trước khi khởi hành.

Khi gặp mưa to hoặc sương mù dày, tài xế nên giảm tốc, bật đèn cảnh báo và tìm vị trí an toàn để dừng chờ cho đến khi thời tiết cải thiện.

Lãnh đạo UBND TP Huế kiểm tra tình hình sạt lở đất tại đường rẽ nút giao Khe Tre thuộc hệ thống đảm bảo an toàn giao thông cao tốc La Sơn - Túy Loan.﻿

Cơ quan chức năng còn lưu ý, khi điều khiển phương tiện lưu thông qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng thuộc tuyến đường này, lái xe cần tăng cường quan sát, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ từ sườn đồi; đồng thời cẩn trọng với bùn đất, cây đổ và tuân thủ tuyệt đối các biển cảnh báo.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc đất đá rơi xuống mặt đường, tuyệt đối không cố gắng vượt qua, mà phải dừng xe ở vị trí an toàn, bật tín hiệu cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.