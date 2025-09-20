Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Danh sách 8 đoạn, tuyến cao tốc được đề nghị nâng tốc độ tối thiểu làn 1 lên 80km/h

Thanh Hà
TPO - Sáng 20/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) trên các tuyến cao tốc từ 60km/h lên 80km/h.

phan-lan.jpg
Cục CSGT đề nghị điều chỉnh nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 lên 80km/h tại một số đoạn của 8 tuyến cao tốc.

Theo đó, các đoạn, tuyến gồm Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 0 - Km 131+500), Hải Phòng - Móng Cái (Km 0 - Km 175), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 4 - Km 54+983), Phan Thiết - Dầu Giây (Km 0 - Km 99), Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km 211+260 - Km 259+200), Bắc Giang - Lạng Sơn (Km 45+100 - Km 109+660), Hà Nội - Lào Cai (Km 0+400 - Km 123) và TP.HCM - Trung Lương (Km 10 - Km 49+800).

Thực hiện điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/h lên 80km/h.

Cục CSGT đề nghị tổ chức phân làn phương tiện trên các tuyến này như sau:

Làn 1 (sát dải phân cách giữa) sẽ có tốc độ tối đa là 120km/h, tốc độ tối thiểu là 80km/h hoặc tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h dành cho ô tô tải, xe tải dưới 7,5 tấn, xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa là 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h dành cho các phương tiện đi hỗn hợp. Các xe tải từ 7,5 tấn trở lên, xe khách trên 30 chỗ ngồi đi ở làn này.

Cục CSGT cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến. Đồng thời, bổ sung biển báo hiệu đường bộ thực hiện phân làn phương tiện như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Theo Cục CSGT, đề nghị dựa trên kết quả thí điểm ban đầu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cho thấy đạt rõ hiệu quả, tạo làn trong thông thoáng hơn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và hạn chế tai nạn giao thông.

Cục CSGT đã bắt đầu tuyên truyền, hướng dẫn tài xế tham gia giao thông từ ngày 18/9.

Thanh Hà
