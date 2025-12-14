Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sôi động trên vạch đích Tiền Phong Half Marathon 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 ra mắt tại TPHCM không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức của báo Tiền Phong, mà đó là thông điệp về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có 66 năm lịch sử.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Tiền Phong Half Marathon gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.

Dàn hoa hậu, người đẹp trên đường chạy
648045860100609555.jpg﻿﻿
1708277689847237413.jpg﻿﻿
2197647631379381368.jpg﻿﻿
2212078204710182692.jpg﻿
202566401507744245.jpg
104ebe3ade3e5160082f.jpg
9140d335b3313c6f6520.jpg
4545240e440acb54921b.jpg
Sự xuất hiện của Tiền Phong Half Marathon cho thấy tầm nhìn rộng mở của báo Tiền Phong: Tạo dựng một chuỗi giải chạy đa tầng, trong đó các sự kiện bổ trợ lẫn nhau, tăng sức lan tỏa, thu hút nhiều nhóm runner hơn và tạo ra một vòng tròn phát triển bền vững.
0a43dfa5bda132ff6bb0.jpg
﻿8f49d2aeb0aa3ff466bb.jpg﻿
﻿3e089aecf8e877b62ef9.jpg﻿
01f3a609c40d4b53121c.jpg

Sự kiện Tiền Phong Half Marathon ra mắt tại TPHCM không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức. Đó là thông điệp về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

Những niềm tự hào của các runner
32cf68040700885ed111.jpg﻿
de51ed9a829e0dc0548f.jpg﻿﻿﻿﻿﻿
8c2580eeefea60b439fb.jpg
4978aa8cc5884ad61399.jpg
abfce3088c0c03525a1d.jpg
b30fbec4d1c05e9e07d1.jpg
b3598192ee9661c83887.jpg
1712067896335405381.jpg﻿﻿
1021385885915716115.jpg
1273799644771652144.jpg
3633074566126647469.jpg

TPHCM, đô thị hơn 14 triệu dân, là “chảo lửa” của các hoạt động cộng đồng, nơi mỗi buổi sáng sớm, hàng nghìn runner đã có mặt trên các tuyến đường trung tâm hay công viên để tập luyện. Không khí trẻ trung, năng động, đầy sức sống của thành phố này tương thích hoàn hảo với tinh thần đổi mới, tiên phong mà báo Tiền Phong theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Vận động viên Trương Nhật Linh về đích đầu tiên cự ly 5km nam
﻿3986092750980309937.jpg
3986092750980309937-1.jpg
﻿884cd387bd8332dd6b92.jpg﻿
1d534d98239cacc2f58d.jpg
﻿1dc1ab0dc5094a571318.jpg﻿﻿
99839f4af14e7e10275f.jpg
Những hình ảnh rất đẹp trên đường chạy
5d23969ffe9b71c5288a.jpg﻿
3cc890c4f8c0779e2ed1.jpg
5f40654d0d498217db58.jpg
30e878eb10ef9fb1c6fe.jpg
59d869d501d18e8fd7c0.jpg
e7335b3d3339bc67e528.jpg
Cự ly 5km xuất phát
2270544009987104137.jpg
2217706773282604237.jpg﻿﻿﻿﻿﻿
420798799588228446.jpg
898783240813311223-1.jpg﻿
898783240813311223-2.jpg
898783240813311223.jpg
971370015544231508.jpg
4053141959212323756.jpg
Lê Thị Hà cán đích đầu tiên cự ly 21,1km nữ
﻿4266948283696079424.jpg﻿﻿
4266948283696079424-1.jpg
﻿4266948283696079424-3.jpg
4266948283696079424-2.jpg
Cung đường tuyệt đẹp tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025
2414835739243809462.jpg
Tọa lạc tại phường Hiệp Bình, khu đô thị Vạn Phúc được quy hoạch trên bán đảo ven sông Sài Gòn với quy mô gần 200 ha.
88381300855451380.jpg
Nhìn từ trên cao, khu đô thị hiện lên như một bản đồ được vẽ cẩn trọng: các trục đường rộng rãi, thẳng tắp đan xen hệ thống kênh rạch, hồ trung tâm và những dải công viên xanh trải dài.
2414835739243809462-1.jpg
Vạn Phúc không chỉ được định hình như một khu đô thị hiện đại, mà còn hướng tới mô hình đô thị sinh thái. Mật độ cây xanh cao, hệ thống công viên, hồ điều hòa và các tuyến dạo bộ ven sông được bố trí xuyên suốt, giúp không gian luôn giữ được sự cân bằng giữa kiến trúc và thiên nhiên.
88381300855451380-2.jpg
Với một giải chạy đường dài, đây là yếu tố mang tính quyết định. Cung đường rợp bóng cây giúp vận động viên giảm áp lực thời tiết, trong khi không gian mở và mặt đường tiêu chuẩn mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu cho cả runner phong trào lẫn vận động viên thi đấu thành tích.
2414835739243809462-2.jpg
Tiền Phong Half Marathon chọn Vạn Phúc không chỉ vì hạ tầng, mà còn bởi khả năng tạo nên một trải nghiệm chạy bộ trọn vẹn. Các tuyến đường nội khu rộng, ít giao cắt phức tạp, dễ tổ chức phân luồng, cho phép ban tổ chức thiết kế lộ trình liền mạch cho các cự ly 5 km, 10 km và 21,1 km.
88381300855451380-1.jpg
Runner sẽ có cơ hội sải bước qua những trục cảnh quan chính, men theo hồ trung tâm, hướng tầm mắt ra dòng sông Sài Gòn hiền hòa. Đó là kiểu cung đường mà mỗi nhịp chân không chỉ để chinh phục cự ly, mà còn để tận hưởng không gian sống xanh – điều mà các giải chạy đô thị hiện đại đang hướng tới.
857560d60ad2858cdcc3-1.jpg
a532b32cc72848761139.jpg﻿﻿﻿﻿﻿
5f27f81f8c1b03455a0a.jpg﻿﻿
25432eb959bdd6e38fac.jpg﻿
4d4aad67da63553d0c72.jpg﻿﻿﻿
6a87915ce65869063049.jpg
f2982a935d97d2c98b86.jpg﻿﻿﻿﻿
Nguyễn Thành Đạt cán đích đầu tiên cự ly 21,1km nam
﻿3146153924538956580.jpg﻿
﻿2961048972790591912-1.jpg
﻿2961048972790591912.jpg﻿
3159485963565943767.jpg
4d9654602264ad3af475.jpg
a37e04837087ffd9a696.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan về nhất cự ly 10km nữ
3595001514948951624-2.jpg
3595001514948951624-3.jpg
3595001514948951624.jpg

Chia sẻ ngay sau khi cán đích, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tôi rất vui khi hoàn thành 10 km trong điều kiện thời tiết và thể lực tốt nhất”, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan nói và cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu, trong khi các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình.

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết sẽ tham gia Giải Tiền Phong Marathon lần thứ 67 tại Nha Trang vào năm tới.

Vận động viên Lê Hữu Lộc cán đích đầu tiên cự ly 10km
﻿2939609410775913780-1.jpg﻿
2939609410775913780.jpg﻿﻿
﻿﻿1752697174410882606.jpg﻿
﻿4102896743683802560.jpg﻿﻿﻿
9bb947eb36efb9b1e0fe.jpg
59a730ef41ebceb597fa.jpg
86ffc9a1b8a537fb6eb4.jpg
ccb56eec1fe890b6c9f9.jpg
﻿﻿4dadeea29fa610f849b7.jpg
5f13d825a921267f7f30.jpg﻿﻿
a2186938183c9762ce2d.jpg﻿﻿
b47c78440940861edf51.jpg﻿﻿
c2ba1a266b22e47cbd33.jpg﻿
022d00aa70aefff0a6bf.jpg﻿﻿
Những khoảnh khắc đẹp trên vạch xuất phát
1484811229331712706-573.jpg﻿
3925423352084379810.jpg﻿﻿
425c92a3e0a76ff936b6.jpg
3925423352084379810-1.jpg﻿﻿
4074011163071691420-1.jpg
4074011163071691420.jpg
3261193765377438573.jpg﻿
4423474336132159529.jpg﻿
e526fac889cc06925fdd.jpg
report Góp phần giới thiệu hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh rằng, báo Tiền Phong là một trong những đơn vị báo chí năng động và giàu kinh nghiệm nhất trong việc tổ chức các sự kiện thể thao tại TPHCM, luôn duy trì sự chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng ở mỗi giải đấu.

Đánh giá về vai trò truyền thông trong xây dựng thương hiệu giải và quảng bá hình ảnh đô thị, ông Hồi cho rằng báo Tiền Phong cùng các cơ quan báo chí đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ tổ chức bài bản, thu hút đông đảo vận động viên tham dự, điều quan trọng hơn là chính các đơn vị truyền thông đã làm rất tốt nhiệm vụ quảng bá cho sự kiện của mình và cũng chính là góp phần giới thiệu hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Cự ly 10km xuất phát
1484811229331712706.jpg
1541010975158455562.jpg
1549534721573001820-1.jpg
1935558190121160443.jpg
3419880690524760406.jpg
b9458fa9fcad73f32abc.jpg
Cự ly 21,1km xuất phát
1038275024833158939.jpg
351963044924193818.jpg
1406059039982304500-1.jpg
1406059039982304500-2.jpg
2234541981955554683.jpg
2380128555693056947.jpg
Hơn 2.000 vận động viên hát quốc ca trước giờ xuất phát
1065215001666276703.jpg
f7c2c86dba6935376c78.jpg
Cơ cấu giải thưởng Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025
Cung đường Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025

Nếu Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài là chuẩn mực chuyên môn của điền kinh Việt Nam, thì Tiền Phong Half Marathon lại chứa đựng những giá trị gần gũi hơn với số đông runner. Đây là cự ly “đủ thách thức nhưng không quá xa vời”, là bước đệm hoàn hảo cho cả người mới lẫn những vận động viên phong trào muốn tiến xa hơn.

Trước giờ khai cuộc
4212083918470003694.jpg
1852138267896406842.jpg
2402367195240131874.jpg
4554726498775880764.jpg
Hành trình nối dài của sự tiên phong
report Góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn trọng tài giải, cho rằng, không chỉ kế thừa uy tín của Tiền Phong Marathon, giải còn mở ra một chuẩn mực tổ chức mới, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại và thúc đẩy thể thao quần chúng trên phạm vi cả nước.

report Gắn bó mật thiết với TPHCM

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, những năm gần đây, báo Tiền Phong gắn bó mật thiết với TPHCM không chỉ qua các hoạt động xã hội như Chủ nhật Đỏ, Giải Golf “Non sông một dải”, Giải Vô địch Pickleball Việt Nam…, mà còn thông qua việc lan tỏa thông điệp tích cực của thành phố đến bạn đọc, đoàn viên thanh niên và sinh viên cả nước.

Đại diện ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, khi vừa đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, vừa góp phần cổ vũ lối sống lành mạnh cho cộng đồng. “Giải không chỉ phục vụ vận động viên mà còn cổ động thêm tinh thần sống xanh, sống đẹp, sống vui, sống khỏe trên địa bàn TPHCM”.

Nhà tài trợ Kim cương và Dinh Dưỡng: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Nhà tài trợ Đồng hành: Nhãn hàng Revive, Công ty CP Thương mại Satori; Nhãn hàng Nestlé Milo; Công ty TNHH Vinamika Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại Skechers Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc; Công ty CP Bibica; Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam; Công ty CP Across Việt Nam; Công ty TNHH Life Up; Công ty TNHH Hes Pharma - Nhãn hàng Udaqua Gel; Công ty TNHH sản xuất thương mại GOYA; Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh; Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu Khí; Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Bảo trợ Y tế: Bệnh viện Quân y 175.

Lịch trình sự kiện
598650504-122109081279106506-2112063974106501400-n.jpg
Nhóm phóng viên
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

