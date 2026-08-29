Sở Công Thương Hà Nội kiến tạo động lực mới cho kinh tế Thủ đô

TP - Bằng việc chủ động tham mưu các kịch bản tăng trưởng, lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm động lực dẫn dắt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, dịch vụ, Sở Công Thương Hà Nội đã tạo những dấu ấn đậm nét, góp phần mở dư địa tăng trưởng mới để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Ðộng lực mạnh mẽ từ sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa

Ngay từ những ngày đầu năm, Sở Công Thương Hà Nội đã thể hiện quyết tâm cao độ thông qua việc ban hành đồng bộ hệ thống kế hoạch và chương trình hành động trên mọi lĩnh vực quản lý. Một trong những điểm sáng 8 tháng qua là sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của khu vực sản xuất công nghiệp.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của toàn thành phố tính chung 7 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, vượt xa các con số của giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của toàn thành phố ghi nhận mức tăng trưởng 8,9%, với sự dẫn dắt của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Sự dẫn dắt của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 8,8% đã cho thấy định hướng đúng đắn của Sở Công Thương trong việc tái cơ cấu và thúc đẩy các ngành mũi nhọn. Nhiều lĩnh vực sản xuất ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, điển hình như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng tới 18,1%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,1%; hay sản xuất kim loại tăng 15,7%.

Cùng với sản xuất công nghiệp, lĩnh vực thương mại và dịch vụ cũng đóng vai trò là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng đạt 612,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đã chiếm tới 64,4% tổng mức, đạt 394 nghìn tỷ đồng.

Dù gặp những áp lực từ lạm phát và biến động giá cả toàn cầu, Sở Công Thương đã tham mưu triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu với sự tham gia của 22 đơn vị, đưa hàng hóa bình ổn đến hơn 15.800 điểm bán trên toàn thành phố.

Lực lượng Quản lý thị trường quyết liệt kiểm soát địa bàn, lũy kế 8 tháng đầu năm đã kiểm tra 3.832 vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền lên tới hơn 55 tỷ đồng

Song song với việc thúc đẩy các chỉ tiêu vĩ mô, công tác phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại được Sở Công Thương triển khai quyết liệt. Mạng lưới các cụm công nghiệp trên địa bàn đang được mở rộng và hoàn thiện với 129 cụm công nghiệp đã được thành lập. 77 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút khoảng 4.300 hộ và doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho hơn 61.000 lao động. Ngoài ra, Sở cũng đang khẩn trương thẩm định 45 hồ sơ đề nghị thành lập và mở rộng cụm công nghiệp khác, đồng thời tích cực phối hợp với UBND các xã giải phóng mặt bằng cho các dự án quan trọng như cụm công nghiệp Quất Động 2 tại xã Thượng Phúc, cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự tại xã Phú Xuyên và cụm công nghiệp Thụy Lâm tại xã Thụy Lâm...

Đồng thời, Sở đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 vào ngày 23/7/2026. Với tinh thần kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, hội nghị là diễn đàn để Thành phố trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Chuyển đổi số, lãnh đạo địa phương quảng bá sản phẩm OCOP

Bước vào kỷ nguyên số, Sở Công Thương Hà Nội đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và xúc tiến thương mại. 100% văn bản, hồ sơ của Sở đã được xử lý trên môi trường điện tử, với hàng chục nghìn văn bản được tiếp nhận và ban hành nhanh chóng, chính xác.

Sở đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng khuyến mại số Hà Nội và triển khai đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các nền tảng thương mại điện tử, Sở đã hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống lên các sàn giao dịch trực tuyến. Các buổi phát sóng trực tiếp có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, phường đã trở thành cầu nối hiệu quả để quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm sáng tạo của địa phương đến tận tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, công tác quản lý năng lượng cũng là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong 8 tháng qua. Trước bối cảnh nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ cùng ngành điện lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Qua rà soát tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục và y tế công lập trên địa bàn các xã, phường, thành phố không ghi nhận cơ sở nào chưa được tiếp cận nguồn điện.

Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại truyền thống lẫn thương mại điện tử cũng kéo theo những thách thức không nhỏ về vấn đề gian lận thương mại và hàng giả. Nhận thức rõ điều này, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường đã triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 562 vụ việc, tăng tăng 102,2% so với tháng trước. Qua đó xử lý 513 vụ vi phạm và chuyển 9 hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an điều tra. Lũy kế 8 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra 3.832 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền lên tới hơn 55 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng đã triệt phá thành công nhiều cơ sở vi phạm quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên cả thị trường truyền thống và thương mại điện tử. Điển hình là vụ phát hiện chuỗi 5 cơ sở sản xuất, sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giả mạo tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, cùng hàng loạt vụ việc thu giữ thuốc lá điện tử và thực phẩm không rõ nguồn gốc...

Chia sẻ về định hướng và các giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý thị trường, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh rằng yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý nhiều vụ việc, mà quan trọng hơn là chủ động nhận diện phương thức, địa bàn và lĩnh vực có nguy cơ cao để ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm. Bà Oanh khẳng định, chống hàng giả không thể chỉ chạy theo xử lý vụ việc, mà phải nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.