Sau phần thi bikini, Hương Giang được chuyên trang Missosology xếp hạng thế nào?

Miss Universe 2025 càng đi gần đến Bán kết và Chung kết thì các chuyên trang sắc đẹp càng cập nhật các bảng dự đoán những thí sinh xuất sắc nhất. Sau phần thi trình diễn áo tắm, Missosology đã có bảng dự đoán mới nhất, theo đó Hương Giang lùi từ vị trí 15 của lần trước xuống hạng 18.

Hương Giang tụt hạng trong bảng dự đoán mới nhất.

Nhiều khán giả cho rằng đại diện Việt Nam bị tụt hạng 3 bậc là do phần trình diễn áo tắm không tốt, cô lộ rõ vẻ căng thẳng lo lắng khi bước đi, cách catwalk cũng không tràn đầy sức sống như các thí sinh khác. Nhưng dù sao Hương Giang vẫn xứng đáng được cổ vũ động viên khi có tên trong Top 30, cho thấy nỗ lực cố gắng của cô ở Miss Universe 2025 đã được các chuyên gia nhan sắc quốc tế ghi nhận.

Hương Giang vẫn được Missosology đánh giá cao.

Chưa kể nhận định của các chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Sash Factor chỉ mang tính tham khảo, quyết định của ban giám khảo mới có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Hiện giờ, Hương Giang cùng các người đẹp đã trải qua phần thi trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín và đang chuẩn bị cho chặng về đích.

Đêm thi Trang phục Dân tộc và Bán kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra tối 19/11 còn đêm Chung kết tổ chức vào ngày 22/11. Tuy nhiên, lượng vé xem Chung kết Miss Universe 2025 bán khá chậm khiến ông Nawat phải yêu cầu các thí sinh lên tiếng kêu gọi khán giả mua vé.

Các thí sinh phải kêu gọi khán giả mua vé xem Chung kết.

Trong buổi tiệc tối hôm 15/11, ông Nawat đã nghĩ ra cách để nhiều nàng hậu đã cầm trên tay mã QR, kêu gọi mọi người quét mã giảm 30% khi mua vé xem Chung kết.