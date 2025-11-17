Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị so sánh với các nàng hậu Việt khác, Hương Giang đành thừa nhận một điều

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Trái với sự tự tin thường thấy ở Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang đã “có lời” khi bị một bộ phận netizen so sánh với các đại diện Việt Nam khác.

Cho dù Hương Giang đã có phong độ rất tốt trong suốt hơn nửa hành trình tham gia Miss Universe 2025, cô vẫn khiến khán giả hụt hẫng với màn trình diễn áo tắm. Hương Giang đã giải thích cô gặp sự cố bất ngờ với trang phục, lo lắng sẽ bị hớ hênh hoặc lộ vết sẹo phẫu thuật nên phải bước lên sân khấu trong tình trạng căng thẳng, chỉ mong hoàn thành bài trình diễn mà không có trục trặc gì xảy ra.

Tuy vậy, nhiều netizen vẫn cho rằng Hương Giang hoàn toàn có thể chọn mặc áo tắm một mảnh như nhiều thí sinh khác, như thế cô sẽ giấu được các nhược điểm hình thể và không đẩy bản thân vào tình huống khó khăn.

huong-giang-7.jpg
huong-giang-12.jpg
Hương Giang có phần thi trình diễn áo tắm gây nhiều tranh cãi.

Cộng đồng mạng từ đó cũng so sánh Hương Giang với các đại diện Việt Nam tại Miss Universe những mùa trước. Trên nhóm chat dành cho fan, Hương Giang tâm sự rằng cô gái nào đi thi Miss Universe cũng có áp lực, khó khăn khác nhau. Cô thừa nhận bản thân có nhiều điểm không thể so được với các đại diện trước nhưng hy vọng khán giả không nên so sánh, đánh giá. Hương Giang cho rằng không riêng cô mà ai đi thi quốc tế cũng mong được yêu thương ủng hộ.

huong-giang-17.jpg
Cô nhanh chóng phản hồi khi bị so sánh với các nàng hậu khác.

Ngay cả khi bị chê bai chỉ trích, Hương Giang vẫn hành xử rất bình tĩnh điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng khéo léo khiến netizen chuyển sang động viên nàng hậu tiếp tục cố gắng hơn nữa trong các phần thi tới.

huong-giang-10.jpg
huong-giang-11.jpg
huong-giang-15.jpg
huong-giang-16.jpg
Đại diện Việt Nam vẫn giữ được tinh thần tự tin trong các hoạt động.
Trí Anh - Ảnh: FBNV
