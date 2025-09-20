Quảng Trị khẩn trương làm điểm tập kết, di dời chợ chuối Tân Long trong tháng 9

TPO - Chính quyền xã Lao Bảo khẩn trương lên phương án di dời khu vực tập trung buôn bán chuối ở chợ để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực này.

Ngày 20/9, ông Trần Bình Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo thông tin, xã di dời chợ chuối trong tháng 9 này. Trước mắt xây điểm tập kết để người dân và tiểu thương tập trung buôn bán, về lâu dài sẽ xây chợ chuối mới.

Lãnh đạo xã Lao Bảo﻿ khảo sát khu đất 3 ha làm điểm tập kết và xây chợ chuối.

“Hôm qua 19/9, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa khu đất rộng 3 ha cạnh nhau ở thôn Bích La Đông (gồm 1ha khu vực đất văn hóa thể thao thôn Bích La Đông làm điểm tập kết, 2 ha dự kiến quy hoạch chợ chuối). Khu đất này cách chợ Tân Long khoảng 1,5km. Khu đất 1ha làm điểm tập kết khá bằng phẳng, nằm ngay cạnh sân bóng đá; khu đất 2 ha dự kiến xây chợ hiện đang là đất canh tác chuối của 12 hộ dân thôn Bích La Đông. Khu vực lựa chọn làm điểm tập kết rất thuận lợi về mặt giao thông cũng như lưu chuyển chuối của bà con tại Lao Bảo và những khu vực lân cận”, ông Thuận cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Trần Anh Vũ, xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đi khảo sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Trước lúc chọn địa điểm làm điểm tập kết thu mua tạm, xã đã tham vấn ý kiến của thôn để tạo sự đồng thuận và nhận được sự thống nhất cao từ người dân. Trước mắt, xã thông báo về địa điểm tập kết thu mua chuối để người dân được biết và quyết tâm trong tháng 9 này sẽ hoàn thành điểm tập kết để người dân tập trung vào đây buôn bán chuối.

Khu đất được chọn làm điểm tập kết buôn bán chuối ở Lao Bảo rộng 3 ha ở thôn Bích La Đông, cách chợ Tân Long khoảng 1,5km.

Chợ Tân Long ở xã Lao Bảo (trước đây thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nằm tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 và tuyến Tỉnh lộ 586 với lượng xe tải lưu thông lớn. Nhiều năm qua, chợ trở thành “điểm nóng” về mất ATGT do người dân tập trung ở khu vực vỉa hè và lòng đường trước chợ để buôn bán chuối. Vào các dịp sóc vọng hay Tết Nguyên đán, xe máy chở chuối tràn ra đường, kéo dài hàng trăm mét, gây nên cảnh giao thông hỗn loạn, nguy hiểm.

Xã Lao Bảo hiện có khoảng 1.500 ha chuối, đây là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân địa phương. Hàng năm, cây chuối góp phần bảo đảm thu nhập cũng như phát triển kinh tế cho người dân Lao Bảo và các xã lân cận như Lìa, A Dơi. Ngoài ra, thời gian qua bà con người Lào sát biên giới cũng vận chuyển chuối sang bán nên đã tạo ra “điểm đen” giao thông tại khu vực trước chợ Tân Long.

Khu vực chợ chuối Tân Long nằm ở chân con dốc nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đã được cảnh báo từ lâu. Khoảng 13 năm trước, từ thực trạng mất ATGT ở tuyến đường huyết mạch, huyện Hướng Hóa (cũ) đã có ý tưởng xây dựng chợ chuối. Từ năm 2017 đến nay, chính quyền xã và huyện cũ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp xây dựng chợ chuối song vẫn chưa thực hiện được.

Tháng 12/2023, HĐND huyện Hướng Hóa ra nghị quyết đầu tư chợ chuối Tân Long với số vốn 11 tỉ đồng, giao UBND xã Tân Long (cũ) làm chủ đầu tư. Nhưng sau đó do nhiều nguyên nhân, xã không thể thực hiện và phải trả lại vốn.

Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo Trần Bình Thuận (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ) lý giải bởi chợ chuối Tân Long chưa có trong quy hoạch chợ của tỉnh Quảng Trị, và khu vực xây dựng chợ chưa có quy hoạch sử dụng đất để chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ. Mới đây nhất, tháng 2/2025, Sở Công thương Quảng Trị mới có đề nghị bổ sung chợ chuối Tân Long vào quy hoạch các chợ tỉnh Quảng Trị.