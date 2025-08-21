Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chỉ đạo mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tổ chức các concert thời gian tới

Thu An
TPO - Qua hiệu ứng xã hội rất tốt từ các concert vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức các concert với nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7784/VPCP-KGVX ngày 20/8/2025 gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới.

Về việc tổ chức các concert trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật khẩn trương nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch duy trì và phát huy các concert.

Nhiều concert tạo hiệu ứng xã hội tốt, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Theo đó, các concert cần phát huy nội dung đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ, người làm chương trình, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại. Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu, lấy tên các concert là “Lễ hội tinh thần Việt Nam”, lựa chọn các vùng miền, tỉnh, thành phố phù hợp để tổ chức các concert vào thời gian thích hợp để tạo hiệu ứng, năng lượng tích cực cho toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng tổ chức không đảm bảo chất lượng, sai quy định, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Trưa 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chỉ đạo và động viên ê-kíp thực hiện concert V Fest - Thanh xuân rực rỡ đang tập luyện dưới mưa.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gợi ý nhân rộng mô hình concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Thu An
#concert Việt Nam #Lễ hội tinh thần Việt Nam #văn hóa nghệ thuật #sáng tạo nghệ thuật #công nghệ trình diễn #nghệ sĩ Việt #concert quốc gia

