Xã hội

Google News

Vụ xe tải lao vào chợ, 12 người thương vong: Cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an cảnh báo nhiều trang Facebook đã chia sẻ hình ảnh sai sự thật làm nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long làm 12 người thương vong xảy ra sáng 17/9.

Liên quan vụ xe tải lao vào chợ Tân Long ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị làm 3 người tử vong và 9 người bị thương, ngày 18/9, Công an xã Lao Bảo thông tin, cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành cấp cứu, điều trị cho người bị nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Công an xã Lao Bảo, sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên không gian mạng, xuất hiện các bài viết đăng tải vụ việc và lan truyền hình ảnh do AI tạo dựng làm nhiều người lầm tưởng.

hinh-anh-sai-su-that-tngt-cho-chuoi-tan-long.png
Hình ảnh do AI tạo dựng, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ làm nhiều người lầm tưởng.

Việc lan truyền, sử dụng hình ảnh sai sự thật có thể nhằm mục đích câu view, câu like và việc này gây thêm đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân. Đây là hành vi đáng lên án và cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh)) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17/9, ông Trần Minh Hoàng điều khiển ô tô tải BKS 37C-587.63 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Lúc đến khu vực ngã ba Tân Long ở xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long làm 3 người tử vong tại chỗ và 9 người bị thương.

Ba nạn nhân tử vong là Hồ Văn Thua (SN 2000, trú bản Ba Lọ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào), Hồ Thị Bé (SN 2006, trú bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), Hồ Văn Dơn (SN 2001, trú thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

Chín nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Hữu Thành
#tai nạn ở chợ chuối Quảng Trị #tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng #công an điều tra vụ tai nạn #Công an cảnh báo #Hình ảnh sai sự thật #AI tạo hình ảnh sai sự thật

