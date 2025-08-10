Phàm Nhân Tu Tiên: Không cần đóng vai chính, đây vẫn là diễn viên thành công nhất phim

HHTO - Thật không ngờ một vai phụ, xuất hiện không nhiều trong phim "Phàm Nhân Tu Tiên" lại được khán giả yêu thích nhiều đến thế và giúp diễn viên đóng vai này nhanh chóng “đổi đời”.

Xem Phàm Nhân Tu Tiên, bên cạnh nam chính Hàn Lập thì nữ phụ Mặc Thải Hoàn mới là cái tên được nhiều khán giả yêu thích nhất chứ không phải nữ chính Nam Cung Uyển. Mặc Thải Hoàn chính là thanh mai trúc mã ở bên Hàn Lập khi anh chỉ là người thường, chưa đi tu tiên.

Mặc Thải Hoàn để lại nhiều day dứt cho Hàn Lập

Mặc Thải Hoàn dành trọn vẹn tình cảm cho Hàn Lập, dẫu biết rằng hai người mãi mãi chẳng thể có cái kết đẹp vì cô không có linh căn tu tiên như Hàn Lập, mà người và tiên vốn thuộc hai thế giới khác biệt. Bao năm xa cách, Thải Hoàn vẫn thương nhớ người đã lên núi tu tiên. Mỗi lần gặp Hàn Lập, Thải Hoàn đều da diết muốn giữ anh ở lại, đều lưu luyến chẳng nỡ rời xa nhưng vẫn phải chấp nhận số mệnh.

Mỗi lần gặp nhau, Thải Hoàn đều mong được ở bên Hàn Lập

Trong phim, có ba lần Thải Hoàn cùng Hàn Lập gặp nhau rồi lại chia cách khiến cho khán giả không khỏi bùi ngùi. Chính Hàn Lập cũng day dứt khôn nguôi vì chẳng thể đáp lại chân tình của Thải Hoàn, chỉ biết khuyên cô hãy quên anh đi. Bản thân nhân vật Mặc Thải Hoàn đã dễ được khán giả yêu quý, diễn xuất của Triệu Tình càng làm Thải Hoàn gây ấn tượng mạnh hơn.

Triệu Tình mong manh trong vai Thải Hoàn

Cô sở hữu gương mặt đẹp dịu dàng, cử chỉ tao nhã, ánh nhìn buồn da diết làm cho Mặc Thải Hoàn mỗi khi xuất hiện đều mang vẻ ưu tư. Chưa kể Triệu Tình còn giảm tới 7 kg để có được vóc dáng mảnh mai, càng tạo nên cảm giác yếu đuối khiến khán giả thương cảm. Cô cũng được đoàn làm phim khen là làm việc chuyên nghiệp, luôn đến trường quay từ sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài đời, nữ diễn viên có vẻ đẹp thanh tú

Kết quả là dù đóng vai phụ, Triệu Tình vẫn được netizen quan tâm chú ý chẳng kém gì các diễn viên chính ở Phàm Nhân Tu Tiên. Nhờ vậy mà Phàm Nhân Tu Tiên chưa hết, danh tiếng Triệu Tình đã tăng cao, nhiều kịch bản phim mới cũng như hợp đồng quảng cáo đã được gửi đến cô.