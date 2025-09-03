Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ TikToker 23 tuổi ở TP.HCM nhảy lầu ra đi mãi mãi ngay trên sóng livestream

LINH LÊ

HHTO - Ngày 3/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ nữ TikToker nhảy lầu từ tầng cao ở căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn.

Nữ TikToker N.A.T. (thường gọi là M.Y), 23 tuổi, quê Hà Nội. Cô thường làm các clip ngắn về cuộc sống thường ngày, kinh doanh mỹ phẩm, thời trang trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ TikToker nhận được nhiều sự chú ý với hơn 200K lượt theo dõi, hơn 2,3 triệu lượt thích.

Theo thông tin ban đầu, gần 6h sáng 2/9, A.T. sử dụng kênh TikTok cá nhân để phát trực tiếp cảnh mình tự tử và khi đó có hơn 1,1K người xem. Hình ảnh clip cho thấy cô leo qua lan can trước căn hộ rồi thả mình từ trên cao xuống.

screenshot-2025-09-03-135412.png
Bảo vệ khu chung cư phong tỏa hiện trường và báo công an địa phương. (Nguồn ảnh: MXH)

Hiện trường xác định là một khu chung cư cao cấp tại TP.HCM. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, lúc rạng sáng, TikToker A.T. đã có những dòng chia sẻ trạng thái buồn phiền về chuyện tình cảm, cô tiết lộ bạn trai đã phản bội mình. Tài khoản TikTok của cô gái hiện đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#TikToker #tự tử #TP.HCM #livestream #căn hộ cao cấp #điều tra

