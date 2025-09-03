Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ruột: Hé lộ hoàn cảnh éo le của gia đình nạn nhân

LINH LÊ

HHTO - Người dân tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh (Hưng Yên) bàng hoàng phát hiện 2 em nhỏ tử vong bất thường, nghi do chính bà nội sát hại. Vụ việc gây rúng động dư luận bởi tính chất nghiêm trọng và hoàn cảnh gia đình nạn nhân.

Trước đó khoảng 7h45' ngày 31/8, người dân phát hiện thi thể em N.M.K. (sinh năm 2017) dưới sông gần khu nhà trọ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ cạnh bên và phát hiện thêm thi thể em N.M.H. (sinh năm 2013) cùng bà Mai Thị Vân (sinh năm 1965, bà nội của các cháu) trong tình trạng bị thương nặng.

Bà Vân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và hiện đã qua cơn nguy kịch. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

phat-hien-thi-the-1-chau-nho-duoi-ao-tai-hung-yen-qua-kiem-tra-lai-thay-1-be-khac-tu-vong-trong-phong-tro-1232-17566411046411057693564.jpg
Khu vực phát hiện thi thể em N.M.K. (Ảnh: TPO)

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Mai Thị Vân khai do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay sát hại hai cháu ruột rồi tự tử bất thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Gia đình anh Nguyễn Văn Ph. (sinh năm 1990, quê Hải Phòng) - bố của 2 em nhỏ đã rời quê hơn 10 năm nay, hiện thuê phòng trọ ở Hưng Yên để làm công nhân. Cả nhà thuê 2 phòng và sống chung trong khu trọ gồm vợ chồng, hai con nhỏ và bà nội.

Tối 30/8, anh Ph. đưa hai con sang ngủ tại phòng trọ của bà nội. Sáng hôm sau, khi sự việc đau lòng xảy ra, người mẹ (vợ anh Ph.) ngất lịm khi nhìn thấy thi thể hai con. Người dân địa phương cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, đi làm ăn xa, không còn nhà cửa ở quê, không mấy ai ngờ bi kịch lại ập đến như vậy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#bà nội sát hại cháu #Hưng Yên #vụ án thương tâm #hoàn cảnh gia đình #truy tố #tử vong trẻ em

