Dự báo thời tiết: Diễn biến hết sức phức tạp về tình hình mưa bão trong tháng 9

Linh Lê

HHTO - Cơ quan khí tượng cảnh báo tháng 9/2025 sẽ là cao điểm của mùa mưa bão, với nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài, trong khi Nam Trung Bộ có thể khô hạn, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo hứng chịu mưa dông dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, trong tháng 9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo có nhiều ngày mưa vừa đến rất to, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%, có nơi vượt trên 30%. Mưa kéo dài liên tiếp khiến nguy cơ ngập úng tại đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi gia tăng.

Cuối tháng 8 vừa qua, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng mưa lớn từ 150-300 mm, gây thiệt hại nặng nề. Với nền đất đã bão hòa, rủi ro thiên tai trong tháng 9 càng đáng lo ngại.

Khu vực Trung Trung Bộ sẽ có sự phân hóa rõ rệt: nửa đầu tháng 9 chịu ảnh hưởng của bão và dải hội tụ nhiệt đới nên mưa lớn có thể xuất hiện trên diện rộng. Sang nửa cuối tháng, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao hơn trung bình khoảng 0,5-1°C.

anh-1-71-16849132893541736168310.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khi đó, Nam Trung Bộ lại đối mặt nguy cơ thiếu hụt lượng mưa từ 5-15% so với trung bình, thậm chí xảy ra tình trạng khô hạn cục bộ, nhất là tại Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào cao điểm mùa mưa với lượng mưa cao hơn trung bình 15-25%. Mưa to kèm dông lốc có thể gây ngập úng, ảnh hưởng giao thông và sản xuất.

Dự báo trong tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ thường xuyên có gió mạnh, sóng cao.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Các địa phương miền núi cần tăng cường biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở, trong khi khu vực Nam Trung Bộ nên tiết kiệm, sử dụng nước hợp lý để giảm thiểu tác động khô hạn.

1464-cover.jpg
Linh Lê
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
#mưa bão tháng 9 #thời tiết cực đoan #bão lớn #mưa kéo dài #khô hạn #tình hình thời tiết Việt Nam #cảnh báo mưa bão

