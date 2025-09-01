Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nam sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk tử vong nghi do dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét

Linh Lê

HHTO - Mới đây, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc thương tâm khi một nam sinh 16 tuổi được phát hiện tử vong sau khi sử dụng điện thoại đang sạc trong lúc trời mưa dông kèm sấm sét.

Khoảng 19h30' ngày 31/8, nam sinh T.Q.V. (16 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) được người thân phát hiện nằm bất động trên ghế sofa, miệng sùi bọt. Thời điểm đó, bên ngoài trời có mưa lớn kèm theo sấm chớp, còn V. đang vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại. Gia đình đã nhanh chóng đưa V. đến Trung tâm Y tế Sông Cầu cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định chính xác, song có nhiều khả năng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi luồng điện do sét đánh lan truyền qua hệ thống dây điện và dây sạc điện thoại. Gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi và đã đưa thi thể nam sinh về lo hậu sự.

sac-pin-1610953270822837832139.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước đây, tại nhiều địa phương cũng từng ghi nhận các trường hợp tử vong trong hoàn cảnh tương tự, khi người sử dụng điện thoại vừa sạc vừa dùng trong trạng thái thời tiết mưa dông. Các chuyên gia khẳng định nguy cơ điện giật trong tình huống này là rất cao, ngay cả khi người sử dụng đang ở trong nhà.

Cơ quan khí tượng và ngành điện lực khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mùa mưa bão. Việc sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang cắm sạc trong lúc trời mưa dông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân nên chủ động rút phích cắm và tắt các thiết bị điện không cần thiết khi có sấm chớp để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, việc hạn chế tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn điện và các thiết bị kim loại trong nhà khi có dông sét cũng là biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn.

1464-cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#đắk lắk #nam sinh #điện thoại sạc #sấm sét #nguy hiểm điện thoại

Xem thêm

Cùng chuyên mục