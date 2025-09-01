Nam sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk tử vong nghi do dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét

HHTO - Mới đây, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc thương tâm khi một nam sinh 16 tuổi được phát hiện tử vong sau khi sử dụng điện thoại đang sạc trong lúc trời mưa dông kèm sấm sét.

Khoảng 19h30' ngày 31/8, nam sinh T.Q.V. (16 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) được người thân phát hiện nằm bất động trên ghế sofa, miệng sùi bọt. Thời điểm đó, bên ngoài trời có mưa lớn kèm theo sấm chớp, còn V. đang vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại. Gia đình đã nhanh chóng đưa V. đến Trung tâm Y tế Sông Cầu cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định chính xác, song có nhiều khả năng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi luồng điện do sét đánh lan truyền qua hệ thống dây điện và dây sạc điện thoại. Gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi và đã đưa thi thể nam sinh về lo hậu sự.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước đây, tại nhiều địa phương cũng từng ghi nhận các trường hợp tử vong trong hoàn cảnh tương tự, khi người sử dụng điện thoại vừa sạc vừa dùng trong trạng thái thời tiết mưa dông. Các chuyên gia khẳng định nguy cơ điện giật trong tình huống này là rất cao, ngay cả khi người sử dụng đang ở trong nhà.

Cơ quan khí tượng và ngành điện lực khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mùa mưa bão. Việc sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang cắm sạc trong lúc trời mưa dông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân nên chủ động rút phích cắm và tắt các thiết bị điện không cần thiết khi có sấm chớp để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, việc hạn chế tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn điện và các thiết bị kim loại trong nhà khi có dông sét cũng là biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn.