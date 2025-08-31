Phát hiện 2 em nhỏ tử vong bất thường, người bà bị thương tại khu trọ ở Hưng Yên

HHTO - Sáng 31/8, người dân thôn Nhạc Miễu (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng khi phát hiện 2 em nhỏ tử vong bất thường tại khu trọ, trong khi người bà của các em bị thương ở tay, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một em nhỏ rơi xuống ao gần khu trọ nên đã hô hoán. Khi kiểm tra các phòng trọ xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện thêm một em nhỏ khác đã tử vong trong căn phòng liền kề.

Hai nạn nhân sinh năm 2013 và 2017, là con của vợ chồng công nhân quê Hải Phòng đang thuê trọ tại địa phương. Gia đình thuê 2 phòng cạnh nhau, một phòng để bố mẹ ở, phòng còn lại cho bà cùng hai em nhỏ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ các em đều đi làm, chỉ có bà và hai cháu ở nhà.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đ.X)

Đáng chú ý, người bà được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, trên tay có vết rạch chảy nhiều máu, hiện đang được điều trị ở bệnh viện. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều dấu vết máu bất thường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Như Quỳnh cùng Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ. Lực lượng chức năng cũng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai em nhỏ và việc người bà bị thương vẫn đang được cơ quan công an làm rõ. Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương, nhiều người dân bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của hai em nhỏ.