Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục trước Brazil

TPO - Đội tuyển Nhật Bản đánh bại Brazil với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Đây là chiến thắng đầu tiên của "Samurai xanh" trước đối thủ này sau 14 lần đối đầu.

Ueda ghi bàn thắng ấn định chiến thắng.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà giúp đội tuyển Nhật Bản nhập cuộc đầy hứng khởi. "Samurai xanh" sẵn sàng chơi đôi công với Brazil trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Tuy nhiên, sự lơ là của hàng phòng ngự khiến Nhật Bản phải trả giá đắt trong hiệp đấu đầu tiên. Phút 26, Bruno Guimaraes bật nhả với Paqueta, rồi chọc khe tinh tế để Paulo Henrique xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện cú chích mũi giày đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Zion Suzuki.

Đoàn quân của HLV Ancelotti càng chơi càng hưng phấn và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau đó. Martinelli phá bẫy việt vị, băng lên nhận đường chuyền tinh tế của Paqueta rồi dứt điểm về góc xa khiến thủ thành Suzuki chôn chân đứng nhìn. Nhật Bản có 2 cơ hội ngon ăn nhưng Minamino và Ueda bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía các vũ công Samba.

Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số từ sai lầm của hậu vệ Brazil. Phút 52, chớp cơ hội từ sai lầm của hậu vệ Brazil khi chuyền ngang bất cẩn, Minamino tung cú sút căng đưa bóng về góc cao đánh bại thủ môn Souza. Thế trận trong hiệp 2 hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, đội bóng của HLV Moriyasu kiểm soát bóng ít hơn Brazil nhưng dứt điểm nhiều hơn gấp đôi và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 64, cầu thủ chạy cánh Keito Nakamura ập vào đệm bóng làm tung lưới Brazil từ đường kiến tạo của Junya Ito. 7 phút sau, Ayase Ueda xé lưới đội khách bằng cú đánh đầu dũng mãnh, người kiến tạo vẫn là Junya Ito. Brazil dồn lên tấn công nhưng hoàn toàn bất lực trước những nỗ lực phòng ngự của Nhật Bản và nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3.

Thắng lợi ngoạn mục này giúp Nhật Bản chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Đây là lần đầu tiên họ đánh bại Brazil sau 14 lần đối đầu.