Nhận định Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan, 17h30 ngày 14/10: Giữ quyền tự quyết

TPO - Nhận định bóng đá Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan, vòng loại Asian Cup 2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Thái Lan cần đánh bại Đài Bắc Trung Hoa để giữ quyền tự quyết ở bảng D.

chanathip-songkrasin.jpg
Chanathip vẫn là ngôi sao số 1 của Thái Lan

Nhận định trước trận đấu Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan

Sau trận thua sốc 1-3 trên sân Turkmenistan hồi tháng 6, tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2027. Tuy nhiên, “vận may” nhanh chóng mỉm cười với họ khi Turkmenistan không duy trì được phong độ và chịu thất bại trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng: Sri Lanka.

Kết quả này giúp Thái Lan có lại quyền tự quyết ở bảng D, cho dù họ đang tạm thời đứng dưới cả Srik Lanka và Turkmenistan. Hiện tại, cả 3 đội đều có 6 điểm, nhưng họ sẽ đối đầu trực tiếp với nhau ở các lượt trận cuối cùng. Nếu toàn thắng, Thái Lan sáng cửa giành vé.

Để kịch bản đó xảy ra, Thái Lan cần đảm bảo họ không hụt chân thêm lần nào. Ở trận gần nhất, họ gặp khá nhiều khó khăn trước Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng của HLV Masatada Ishii bế tắc trong hiệp 1 và chỉ ghi 2 bàn ở hiệp 2 nhờ công Ratree và Chanathip.

Sự phụ thuộc vào Chanathip cho thấy vấn đề lớn của “Voi chiến” trong thời gian vừa qua, khi họ thiếu những mũi nhọn tấn công đẳng cấp cao, đặc biệt ở vị trí tiền đạo. Trong bối cảnh lão tướng Teerasil Dangda bị loại, Supachai chấn thương, Thái Lan không còn trung phong nào để đặt niềm tin.

Làm khách của Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan hứa hẹn gặp nhiều khó khăn hơn và không loại trừ khả năng bị cầm hòa nếu tiếp tục phung phí cơ hội. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá Thái Lan vẫn sẽ ra về với 3 điểm trong tay. Đài Bắc Trung Hoa đã thua 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Lịch sử đối đầu Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan

Đài Bắc Trung Hoa đã thắng một lần, hòa một lần và thua ba lần trong năm trận gần nhất gặp Thái Lan.

Phong độ Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan

thailan.png

Đội hình dự kiến Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan

Đài Bắc Trung Hoa: Chiu-Lin Huang, Wei-chieh Chao, Benchy Estama, Wei Pei-lun, Ko-Chi Yao, Chao-An Chen, Tzu-Ming Huang, Meng-Cheng Tsai, Fong Shao-chi, Po-Liang Chen, Ming-Hsiu Chao.

Thái Lan: Patiwat Khammai, Mickelson, Sayriya, Khemdee, Sorada, Puangchan, Benjamin Davis, Pomphan, Wonggorn, Sarachart, Chanathip Songkrasin

Dự đoán tỷ số: Đài Bắc Trung Hoa 1-3 Thái Lan

A Phi
