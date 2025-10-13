Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đánh bại Thái Lan, bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới 2025

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 12/10 (giờ Việt Nam), đội tuyển bi sắt Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch thế giới 2025 nội dung bộ ba nữ sau chiến thắng thuyết phục trước đội Thái Lan trong trận chung kết tại Pháp.

bi-sat-nhan-giai-1.jpg

Trước đối thủ được đánh giá hàng đầu thế giới, các cô gái Việt Nam thi đấu đầy tự tin và hiệu quả, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Kết thúc trận đấu, đội Việt Nam 2 giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 13-1, một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Theo HLV trưởng Đặng Xuân Vui, các VĐV Việt Nam thậm chí có cơ hội khép lại trận đấu với tỷ số 13-0. “Dù vậy, tỷ số 13-1 vẫn là minh chứng cho thấy phong độ và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao của các VĐV", ông nhận xét.

Bi sắt Việt Nam có hai đội tham dự nội dung bộ ba nữ giải thế giới 2025. Đội Việt Nam 2 gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thị Thi, Lại Thị Dung (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Kiều (Quân đội) và Nguyễn Thị Như Ý (TP Hồ Chí Minh). Trong đó, Nguyễn Thị Thi thường xuyên thi đấu chính thức và là trụ cột của đội với phong độ ổn định. Ba VĐV còn lại luân phiên đảm nhiệm hai vị trí tùy theo từng trận.

anh-thi-dau-bi-sat-ban-ket.jpg

Tại giải năm nay, cả hai đội đều được miễn thi đấu vòng 1. Ở vòng 2, đội Việt Nam 1 thắng Đài Loan (Trung Quốc) 13-5, còn đội Việt Nam 2 vượt qua Czech 13-6. Hai đội gặp nhau tại tứ kết và Việt Nam 2 giành chiến thắng 13-3 để vào bán kết.

Tại đây, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng ngoạn mục, thắng Bỉ 13-10 dù từng bị dẫn tới 0-6, trước khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

Tấm Huy chương vàng lần này đánh dấu danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp của bi sắt Việt Nam ở nội dung bộ ba nữ, sau chiến thắng lịch sử 13-12 trước Thái Lan tại giải vô địch thế giới 2023.

Trọng Đạt
#bi sắt nữ Việt Nam #vô địch thế giới 2025 #đội tuyển Việt Nam #Thái Lan #giải thế giới bi sắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục