Nhận định U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen, 19h00 ngày 9/9: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen, bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 lúc 19h00 ngày 9/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Yemen chắc chắn là một đối thủ khó khăn, nhưng với quyết tâm giành chiến thắng cùng năng lực đã thể hiện, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm và sở hữu tấm vé tới VCK U23 châu Á 2026.

Nhận định trước trận đấu U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Với 2 trận thắng, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều có 6 điểm nhưng chúng ta tạm xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Tại Vòng loại châu Á 2026, ngoài 11 vé dành cho các đội nhất bảng còn 4 suất cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Xét cục diện các bảng, U23 Việt Nam sẽ thất thế nếu rơi vào nhóm nhì bảng bởi đang có 3 đội nhì bảng cũng có 6 điểm và vượt trội chúng ta về mặt hiệu số, đồng thời nhiều đội ở những bảng khác có khả năng kết thúc với 7 điểm.

U23 Việt Nam cần kết thúc với ngôi nhất bảng, bởi sẽ vô cùng rủi ro nếu mất đi quyền tự quyết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu điều này hơn ai hết, và mặc dù có thể đạt mục tiêu với một trận hòa, ông vẫn hướng học trò tới một trận thắng. Khác với sự thận trọng thường thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin tuyên bố "sẽ giành chiến thắng ở trận cuối cùng". Trong buổi tập chiều 8/9, ông cũng nhắc lại với các học trò, rằng mục tiêu của đội là lấy nốt 3 điểm còn lại từ U23 Yemen.

Trên thực tế, đánh bại U23 Yemen không phải nhiệm vụ quá khó. U23 Yemen có một vài nhân tố có thể gây đột biến, nhưng về tổng thể, họ gặp khó khăn trong việc tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á cũng có xu hướng dễ mắc sai lầm trước áp lực, và nếu pressing liên tục, những mũi tấn công đa dạng của U23 Việt Nam đủ khả năng trừng phạt họ.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Theo thống kê, U23 Việt Nam đã hai lần chạm trán U23 Yemen. Kết quả khá cân bằng, khi mỗi đội có một chiến thắng và ghi 2 bàn, thủng lưới 2. Tuy nhiên lần này, U23 Việt Nam sở hữu lợi thế sân nhà khi chơi dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả Phú Thọ. Trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đang có chuỗi 10 trận bất bại (không tính các trận đấu tập) với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Hiện tại, đội quân của HLV Kim Sang-sik cũng gây dựng mạch 6 chiến thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua (4 trận sạch lưới). Chúng ta cũng đang hướng tới lần thứ 6 dự VCK U23 châu Á, giải đấu mà U23 Yemen chỉ hai lần góp mặt, đồng thời bỏ lỡ 4 kỳ gần nhất.

Thông tin lực lượng U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen

Đình Bắc có chút vấn đề nhỏ khi phải cần đến sự chăm sóc của bác sỹ ở buổi tập chiều 8/9. Tuy nhiên anh vẫn có thể ra sân, tương tự những đồng đội khác đang hoàn toàn sung sức sau khi được nghỉ và chỉ tập hồi phục ngày 7/9. Danh sách đá chính hôm nay nhiều khả năng sẽ lại có bất ngờ, bởi HLV Kim Sang-sik luôn xoay tua nhằm đảm bảo thể lực và sự tươi mới cũng như sự đa dạng trong đội hình. Đây chính là lý do cả 4 bàn thắng được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau.

Đội hình dự kiến U23 U23 Việt Nam vs U23 Yemen U23 Việt Nam: Trung Kiên; Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Phi Hoàng; Xuân Bắc, Văn Trường; Văn Khang, Anh Quân, Thanh Nhàn; Đình Bắc. U23 Yemen: Osamah; Maroof, Godaimah, Dugin, Al Baton; Al Turaiqi, Mohamed Saleh; Al-Awami, Masnom, Al-Sahmi; Agag.

Dự đoán tỷ số U23 U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen