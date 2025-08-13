Nhận định nữ Philippines vs nữ Myanmar, 19h30 ngày 13/8: Cuộc chiến không khoan nhượng

TPO - Nhận định bóng đá nữ Philippines vs nữ Myanmar, giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, lúc 19h30 ngày 13/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Philippines buộc phải thắng để tự định đoạt số phận, trong khi Myanmar cũng không được phép sẩy chân. Cân tài cân sức cả về phong độ lẫn lịch sử đối đầu, hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhận định trước trận đấu

Không như bảng A đã sớm an bài, cục diện bảng B sau lượt trận thứ hai vẫn cực kỳ khó lường. Timor Leste là đội duy nhất chắc chắn bị loại, trong khi cả ba đội còn lại Myanmar, U23 nữ Australia và Philippines vẫn còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp.

Myanmar đang nắm thế thượng phong với 2 trận toàn thắng, giữ ngôi đầu bảng. U23 nữ Australia và Philippines cùng có 3 điểm, nhưng đại diện chủ nhà tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Với Myanmar, chỉ cần một trận hòa trước Philippines là đủ để giữ vững ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Philippines chỉ còn một con đường duy nhất để tự quyết số phận: buộc phải thắng. Nếu hòa, họ gần như chắc chắn bị loại, trừ phi U23 nữ Australia bất ngờ thua Timor Leste, một kịch bản rất khó xảy ra.

Trong trận đấu này, Philippines vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thể hình vượt trội và thể lực sung mãn. Kinh nghiệm của những cầu thủ nhập tịch cũng là “vũ khí” đặc biệt, nhất là sau cú vấp ngã ở lượt trước. Hàng công của họ đã ghi 17 bàn trong 5 trận gần nhất, hứa hẹn sẽ tràn lên tấn công ngay từ đầu.

Myanmar cũng ghi tới 20 bàn trong cùng quãng thời gian và sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén. Dù thua kém về thể hình so với U23 nữ Australia, Myanmar đã cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh khi khai thác triệt để điểm yếu của đối thủ ở trận mở màn. Chiến thắng vừa đủ trước Timor Leste ở lượt sau giúp họ giữ sức cho trận quyết chiến.

Tất cả hứa hẹn một cuộc so tài căng như dây đàn, nơi chỉ một khoảnh khắc bùng nổ có thể định đoạt tấm vé vào bán kết.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nữ Philippines thắng 4, thua 1, ghi 17 bàn và thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, nữ Myanmar thắng 4, thua 1, ghi 20 bàn và thủng lưới 3 bàn trong 5 trận vừa qua.

Lịch sử đối đầu giữa nữ Philippines và nữ Myanmar trong 5 lần gặp gần nhất phản ánh rõ sự cân bằng: mỗi đội thắng 2 trận và hòa 1. Ở Asian Games 2023, Philippines thắng đậm 3-0. Nhưng trước đó tại SEA Games 2023, Myanmar từng vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0. Những kết quả trái ngược ấy cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không đội nào thực sự áp đảo.

Thông tin lực lượng:

Hai đội nắm trong tay đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến:

Philippines: Olivia McDaniel, Cecar, Hawkinson, Hali Long, Azumi Oka, Tolentin, Lemoran, Shinaman, Chandler, McDaniel, Quizada.

Myanmar: Nyein Myo, Yu YaOo, Mon Myint, Phwe Phyu, Phyu Win, Htet Wai, Win Theingi, Thaw Thaw, Khaing Yu Par.

Dự đoán tỷ số: nữ Philippines 1-0 nữ Myanmar