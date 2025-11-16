Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Azerbaijan vs Pháp, 00h00 ngày 17/11: Thử nghiệm là chính

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Azerbaijan vs Pháp, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Khi đã chắc suất dự VCK, tuyển Pháp chắc chắn sẽ ưu tiên thử nghiệm trong trận gặp Azerbaijan vào đêm nay.

Ha Lan Phap (2).jpg

Nhận định trước trận đấu Azerbaijan vs Pháp

Có gì hấp dẫn trong trận đấu giữa Azerbaijan và Pháp? Đội chủ nhà đang xếp cuối bảng và từ lâu đã hết hy vọng vượt qua vòng loại, thậm chí họ gần như không có cơ hội giành vị trí thứ 3. Trong khi đó, đội khách đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng và lấy vé dự World Cup tiếp theo.

Do đó, 2 đội có lẽ hướng tới một màn tập dượt. Azerbaijan giành một kết quả khả quan để chia tay NHM trong năm 2025 còn HLV Didier Deschamps có thể sẽ tung ra sân một đội hình yếu hơn, với nhiệm vụ chính là thử nghiệm.

Hồi tháng 10, Les Bleus từng thử nghiệm trên sân nhà trong trận gặp Iceland. Khi ấy, Pháp chỉ tung ra sân đội hình với một số tài năng trẻ và dự bị. Hiện tại, trình độ của Azerbaijan thấp hơn Iceland. Vậy nên ngay cả có thử nghiệm, Pháp vẫn dư sức giành chiến thắng.

Câu hỏi có thể là: Liệu Azerbaijan có thể ghi bàn vào lưới Pháp hay không? Suốt chiến dịch vòng loại, họ sở hữu những thống kê tệ nhất với ít điểm nhất (1), thủng lưới nhiều nhất (10) và ghi ít bàn nhất (2). Vậy nên, sẽ rất phi thường nếu như Azerbaijan làm tung lưới Pháp dù chỉ 1 lần ở trận đấu này.

Phap.jpg
ĐT Pháp nhiều khả năng sẽ thử nghiệm

Phong độ, lịch sử đối đầu Azerbaijan vs Pháp

Giống như Azerbaijan, Pháp đã hết mục tiêu phấn đấu. Họ chính thức giành vé sau khi vùi dập Ukraine 4-0. Bất chấp sức ép trong hiệp 1, các học trò của Didier Deschamps vẫn không thể tìm thấy mành lưới. Trong hiệp 2, Mbappe mở tỷ số từ chấm phạt đền. Olise sau đó đã nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp.

Kể từ đó, Pháp ung dung đi dạo ở Parc des Princes. Mbappe tiếp tục sút tung lưới, và Hugo Ekitike đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, ấn định chiến thắng 4-0. Đây là chiến thắng thứ tư của Les Bleus trong bảng đấu, đảm bảo vị trí đầu bảng với 13 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +10.

Sự tự tin và thoải mái ở tuyển Pháp đang là rất cao, đến nỗi vòng loại chưa kết thúc mà HLV Deschamp đã cho một số cầu thủ rời trại huấn luyện. Vì ông hiểu với rất nhiều tài năng có sẵn, thử nghiệm trong trận đấu như thế này là hợp lý. Mà ngay cả có thử nghiệm, Pháp vẫn dư sức vùi dập Azerbaijan.

Đội hình dự kiến Azerbaijan vs Pháp

Azerbaijan: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Akhundzade

Pháp: Chevalier; Gusto, Konate, Saliba, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Nkunku, Cherki, Barcola; Ekitike

Dự đoán tỷ số: Azerbaijan 0-2 Pháp

Đặng Lai
