Nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một làm Bí thư phường Bình Dương

TPO - Ông Nguyễn Văn Đông – nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một được chỉ định làm Bí thư phường Bình Dương. Phường lấy tên tỉnh Bình Dương cũ, là một trong các phường trọng điểm của TPHCM.

Chiều 22/8, phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Bình Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân (TP Thủ Dầu Một cũ) và phường Phú Chánh (TP Tân Uyên cũ). Phường có diện tích tự nhiên là 58,157 km², dân số 107.576 người. Đảng bộ phường Bình Dương có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.563 đảng viên.

Với 7 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, Bình Dương là phường có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước.

Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Đông - nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một (cũ) làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương; ông Nguyễn Văn Sum giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương

Sáng cùng ngày, phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với 239 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.800 đảng viên thuộc 63 tổ chức đảng trực thuộc. Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi công bố quyết định chỉ định ông Lê Thanh Long - nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (cũ) giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Ông Phan Công Khanh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Đảng bộ phường Phú Lợi

Cũng trong chiều nay, phường Chánh Hiệp (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hiệp công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hữu Thạnh – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Trương Thị Thu Hiền làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Minh Thiện làm Phó Bí thư Đảng ủy.