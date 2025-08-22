Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Hồ Văn Mừng giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã nhìn nhận lại kết quả nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt với sự kiện hợp nhất với tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, kinh tế - xã hội An Giang tiếp tục khởi sắc, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng cao. Đặc biệt, dịch vụ - du lịch cùng công nghiệp - xây dựng trở thành những điểm sáng nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh An Giang đón hơn 14,2 triệu lượt khách du lịch, thu ngân sách trên 13.100 tỷ đồng và thu hút 34 dự án đầu tư mới.

z6933130705997-a993be741d7b0cb312475ac4ad202bef-1436.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải (áo trắng) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh An Giang xác định, tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đại hội đã thông qua chương trình hành động với 2 đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp và 5 đề án lớn.

Trong đó, nhấn mạnh việc lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đột phá. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển logistics, mở rộng hợp tác kinh tế biên mậu với Campuchia.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải thẳng thắn chỉ ra hạn chế nhiệm kỳ qua, như nhiều dự án, công trình triển khai chậm, nguy cơ lãng phí lớn. Tỉnh chưa xây dựng được Đề án tổng thể phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 theo yêu cầu của Tỉnh uỷ. Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, đất đai còn lỏng lẻo, dẫn đến sai phạm của cán bộ, việc khắc phục khuyết điểm sau thanh tra, kiểm toán còn chậm.

Ông Nguyễn Tiến Hải yêu cầu, Đảng bộ UBND tỉnh An Giang tập trung các nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Đảng bộ UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 40 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 14 người.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z6933130717473-304824a4e139807f5da4cfb27161ae79.jpg
Quang cảnh đại hội.
Nhật Huy
#Ông Hồ Văn Mừng #Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh An Giang #Nhiệm kỳ 2025-2030 #Phát triển kinh tế An Giang #Du lịch An Giang #Liên kết vùng An Giang #Chuyển đổi số An Giang #Phục vụ Hội nghị APEC 2027 #Quản lý quy hoạch đất đai An Giang #Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

