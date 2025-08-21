Đại biểu Quốc hội mang hộp sữa 'nghi là giả' vào nghị trường

TPO - Phiên giải trình nhận được sự quan tâm của các đại biểu khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ mang theo một hộp sữa “nghi giả” được bày bán trên thị trường.

Xử phạt có đủ tính răn đe?

Sáng 21/8, tại phiên giải trình về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ mang theo một hộp sữa “nghi giả” để đặt câu hỏi với Bộ Công Thương.

Ông Hạ cho biết, sản phẩm này ghi trên bao bì là thực phẩm bảo vệ sức khỏe - sữa non nhập khẩu từ Mỹ, rất dễ mua trên thị trường. Sản phẩm in bao bì đẹp, có nhãn mác, tem chống hàng giả.

Đại biểu Tạ Văn Hạ. Ảnh: PV

Tuy nhiên, ông nghi ngờ đây là hàng giả, vì khi mở mã vạch ra không có thông tin. Thậm chí, khi tìm kiếm số điện thoại liên hệ của đơn vị phân phối cũng không liên lạc được.

Theo ông Hạ, một hộp sữa giả sẽ liên quan rất nhiều ngành như Bộ Công thương, Y tế, Công an, Khoa học và công nghệ… “Nếu sản phẩm là giả, trách nhiệm trả lời chính của sản phẩm này thuộc về đơn vị nào”, đại biểu Hạ đặt vấn đề.

Ngoài ra, đại biểu cũng dẫn lại ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: mức xử phạt thực phẩm giả hiện chưa đủ tính răn đe. Theo quy định, sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả đang bị xử phạt lần lượt là 100 triệu đồng và 70 triệu đồng. Trong khi đó, một hộp sữa giả có giá khoảng 700 – 800 ngàn đồng. “Như vậy, xử phạt có đủ tính răn đe?”, ông đặt câu hỏi.

"Khả năng cao là giả”

Trả lời đại biểu, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, với bao bì sản phẩm giả thì sản phẩm cũng được xem là hàng giả.

Về sản phẩm ông Hạ vừa nêu, ông Tân nhận định: “Khả năng cao là giả”. Dù vậy, lực lượng chức năng phải có quy trình kiểm định, kiểm nghiệm để khẳng định.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng, thuốc giả, thực phẩm giả với lợi nhuận lớn như vậy, doanh nghiệp vi phạm sẽ vẫn còn.

“Hiện nay, chế tài xử lý đã có đủ, trong quá trình xây dựng luật pháp sẽ cân nhắc thêm để có chế tài phù hợp. Dù vậy, quan trọng nhất là phải có cơ chế phát hiện và xử lý nhanh, xử lý nghiêm”, ông Tân nói.

Liên quan tới vấn đề này, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các cơ quan liên quan phải làm rõ, với sản phẩm nghi giả như trên, khi người dân nghi ngờ thì báo ai, xử lý như thế nào?

Phát biểu sau đó, đại biểu Tạ Văn Hạ khẳng định: “Cơ chế quản lý như thế này rõ ràng lỏng lẻo. Khi phát hiện ra thế này thì báo cáo ai, giờ chưa giải quyết được”. Ông kiến nghị Chính phủ phân công, quy định rõ cơ quan chịu quản lý chính về thực phẩm giả.