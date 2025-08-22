Đề xuất thành lập Hội đồng cấp quốc gia về đại học - doanh nghiệp

Theo GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, nguồn nhân lực do các cơ sở giáo dục ĐH đào tạo là lực lượng lao động đầu vào của doanh nghiệp. Do vậy, chất lượng đào tạo của nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của khối doanh nghiệp.

Nếu hội đồng cấp quốc gia có thể đóng vai trò cầu nối, giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về nhu cầu lao động và phản hồi trực tiếp đến các cơ sở đào tạo, chương trình giảng dạy sẽ được điều chỉnh sát với thực tiễn, từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

GS.TS Chử Đức Trình

Ông Trình cho rằng, hội đồng này có thể giải quyết được một số vướng mắc hiện nay. Thực tế chưa có hệ thống dự báo đầy đủ, tin cậy về nhu cầu nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ phía doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo ĐH kéo dài từ 4-5 năm, việc dự báo chính xác nhu cầu trung và dài hạn thực sự quan trọng, giúp định hướng ngành học và nghề nghiệp cho học sinh ngay từ bậc phổ thông.

Công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động còn thiếu và yếu, khiến hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nhân lực quốc gia. Nếu hội đồng có cơ chế đủ mạnh để giải quyết bài toán này thì đây sẽ là bước tiến nhằm cải thiện sự liên thông giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Hội đồng cũng cần có khả năng dự báo chất lượng nguồn nhân lực. Việc này nhằm xây dựng các bộ tiêu chuẩn chung về kĩ năng và năng lực, đồng thời gắn kết chặt chẽ với chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo từ nghề đến ĐH. “Chỉ khi chất lượng đầu ra của người học đáp ứng được yêu cầu lâu dài của doanh nghiệp, mối liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động mới thực sự bền vững. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi mà hội đồng cần tập trung giải quyết”, ông Trình nói.