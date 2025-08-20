Lịch công bố điểm chuẩn mới nhất của 65 trường đại học phía Bắc

TPO - Thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, nhiều trường đại học lùi thời gian công bố điểm chuẩn cho thí sinh.

Trong thông báo mới nhất Bộ GD&ĐT gửi các trường, lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi lại đến 17h ngày 22/8.

Theo đó, số lần lọc ảo sẽ tăng thêm 4 vòng, thành 10 lần, kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Từ 17h ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Lý do kéo dài thời gian lọc ảo là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ GD&ĐT giao chủ trì nhóm xét tuyển (lọc ảo) miền Bắc, gồm 65 cơ sở giáo dục đại học.

Quy trình xét tuyển (lọc ảo) nhằm đảm bảo mỗi thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng (NV) duy nhất trong danh sách NV thí sinh đã đăng ký theo nguyên tắc xét từ NV1 tới NV cuối cùng.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội, thực hiện yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc (nhóm XTMB) sẽ được đơn vị này công bố vào 16h thứ sáu, ngày 22/8 tới.

Kế hoạch trên được ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT có yêu cầu về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Số lần lọc ảo chung toàn quốc tăng từ 6 lần lên 10 lần.

Không chỉ 65 trường khu vực phía Bắc, các trường đại học phí Nam cũng lùi thời gian công bố điểm chuẩn.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết trường lùi thời gian công bố điểm chuẩn sớm nhất là vào ngày 21/8 hoặc có thể chậm hơn nữa là vào ngày 22/8.

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, điểm chuẩn của trường sẽ được lùi ngày công bố, sang chiều ngày 22/8.

Trước đó, ông Sơn cho biết, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào 18h00 tối ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng.

Nhiều trường dời lịch nhập học

ThS. Phạm Thái Sơn, đến thời điểm hiện tại sau 4 lần lọc ảo, điểm chuẩn các ngành của trường không biến động nhiều so với năm ngoái: “Dự kiến các ngành năm nay không có biến động”- ông Sơn cho biết.

Việc dời lịch công bố điểm chuẩn kéo theo lịch nhập học của thí sinh thay đổi. Thay vì ngày 22/8 thí sinh đến nhập học sẽ đẩy lùi sang ngày 24/8.

Tương tự, nhiều học sinh ngóng điểm chuẩn của trường ĐH Hùng Vương- Phú Thọ cũng cho rằng, việc lùi lịch công bố kết quả trúng tuyển sang ngày 22/8 mà lịch nhập học ngày 24/8 là khá gấp gáp.

Sau khi lịch công bố điểm chuẩn bị dời lại 2 ngày, trên các diễn đàn, fanpage của các trường đại học, nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ sự thất vọng.

Nhiều phụ huynh chia sẻ: “Chán thật, con hồi hộp cả đêm mất ngủ tưởng hôm nay có giờ lại lùi thêm 2 ngày. Chỉ khổ phụ huynh và các con xót ruột mong chờ điểm chuẩn”.

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng. Cá biệt có em đặt đến 132 nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 2-3 lần.