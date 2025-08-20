Đề xuất một bộ sách giáo khoa không hợp xu thế

TP - Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục vừa qua, có ý kiến đề xuất Bộ GD&ĐT biên soạn một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên ý kiến này không thuyết phục.

Phải đặt lợi ích của học sinh lên trên

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, phải có một bộ SGK phổ thông chung do Bộ GD&ĐT biên soạn. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nội dung này đã có chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014 và Nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Đồng thời, việc này cũng đúng với tinh thần Nghị quyết 88, trong đó nêu phải có một bộ SGK phổ thông chung do Bộ GD&ĐT biên soạn, ngoài ra có nhiều bộ khác.

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, đề xuất của Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội là điều đáng chú ý trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa kết thúc việc thay sách. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến định hướng “một chương trình, nhiều SGK” đã được xác lập trước đó, nên dễ gây băn khoăn trong dư luận xã hội.

Bà Nga cho rằng, trước hết, cần nhìn nhận rõ, một chương trình, nhiều SGK là chủ trương tiến bộ, khắc phục hạn chế của cơ chế độc quyền biên soạn sách. Chủ trương này mở ra khả năng đa dạng hóa cách tiếp cận, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời bảo đảm quyền lựa chọn của nhà trường và giáo viên. Thực tiễn triển khai những năm qua tuy còn nhiều vướng mắc (từ chất lượng sách, giá sách, đến sự chênh lệch về điều kiện triển khai giữa các vùng miền) nhưng đây vẫn là bước đi phù hợp với xu thế.

Bà Nga khẳng định, đề xuất biên soạn một bộ sách chung không nhất thiết phủ nhận định hướng nhiều sách. Nó có thể được hiểu theo hướng: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, biên soạn một bộ sách chuẩn mực, có tính pháp lí cao, để làm “khung” thống nhất trong dạy học toàn quốc. Các bộ sách khác, nếu có, sẽ phát huy tính sáng tạo và bổ trợ thêm, giúp giáo viên có thêm nguồn tham khảo phong phú. “Như vậy, thay vì “một chương trình, nhiều SGK” trở thành “một chương trình, một sách duy nhất”, thì định hướng có thể tiến hóa thành “một chương trình, một bộ sách chuẩn - nhiều tài liệu bổ trợ”. Đây là cách dung hòa giữa sự thống nhất cần thiết và sự đa dạng vốn có”, bà Nga nói.

Học sinh học SGK theo chương trình giáo dục 2018 Ảnh: NHƯ Ý

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, nếu lựa chọn phương án này, cần lộ trình cẩn trọng, không gây xáo trộn quá nhanh; đồng thời phải bảo đảm chất lượng của bộ sách chuẩn - đó phải là sản phẩm được biên soạn công phu, phản ánh đúng tinh thần đổi mới, có sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giáo viên thực tiễn.

Bà Nga chia sẻ, sự điều chỉnh này không đi ngược với định hướng “một chương trình, nhiều SGK”, mà có thể là bước hoàn thiện chính sách. Vấn đề là cách triển khai phải khoa học, công khai, minh bạch và đặt lợi ích của học sinh, giáo viên, nhà trường lên trên hết.

Không để quay lại độc quyền SGK

Ông Đinh Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Xuân Đám, Hải Phòng cho hay, một chương trình nhiều SGK có lợi ích là giáo viên thêm nhiều tư liệu tham khảo, phong phú hơn trong thiết kế bài giảng. “Quan trọng nhất là chương trình tổng thể, mục tiêu cần đạt được phải chuẩn. SGK chỉ mang tính chất như tài liệu tham khảo. Do đó có thể nhiều bộ SGK hoặc không cần bộ sách nào. Khi đó, học liệu số phát triển, hướng tới học sinh tự học”, ông Tấn nói.

Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ không đạt được khi giáo viên quay về bám từng câu chữ trong 1 bộ SGK; thi cử chỉ lấy kiến thức từ bộ sách này để đánh giá kết quả học tập; học sinh hình thành thói quen tư duy để đạt được mục tiêu chỉ có 1 con đường duy nhất. “Đây không phải là mô hình giáo dục chúng ta hướng đến”, PGS Bùi Mạnh Hùng nói.

Cô Nguyên Phương, giáo viên dạy Văn tại Hà Nội cho biết, đặc thù của môn ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là không sử dụng dữ liệu SGK trong đề thi. Đa dạng SGK giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhiều văn bản, ngữ liệu, nhiều tác phẩm đã được các nhà biên soạn lựa chọn có ý nghĩa, giá trị. Đây là kênh rất hay để học sinh tham khảo.

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, Thành viên Ban Phát triển Chương trình môn Tiếng Việt - Ngữ văn cho biết, Nghị quyết 88 của Quốc hội để chủ động triển khai chương trình giáo dục 2018, yêu cầu Bộ GD&ĐT biên soạn 1 bộ SGK. Bộ SGK này bình đẳng như các bộ sách do các tổ chức, cá nhân biên soạn khác để đề phòng thiếu SGK.

Nhưng đến nay, thực hiện 1 chu trình thay SGK, nỗi lo không đủ SGK các môn học không còn dù Bộ GD&ĐT không biên soạn. Do đó, thời điểm này không nhất thiết phải có 1 bộ SGK do Bộ GD&ĐT biên soạn. Nếu bộ sách này xuất hiện, sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy liên quan đến xã hội hóa giáo dục. Đó là công sức hàng nghìn tỉ đồng của các tổ chức cá nhân đầu tư biên soạn các bộ SGK, quy tụ các tác giả viết SGK chất lượng có nguy cơ bị xóa. Quan trọng hơn, có nguy cơ quay trở về mô hình cũ mà thế giới đã bỏ từ lâu.

Có người nói có 1 bộ SGK của Bộ GD&ĐT và các bộ SGK khác vẫn lưu hành. Lí thuyết đúng như vậy nhưng thực tế rất khác. Bởi tâm lí chung, SGK do Bộ GD&ĐT sẽ tốt hơn, chuẩn hơn nên các địa phương sẽ chỉ chọn bộ sách này. Chủ trương 1 chương trình nhiều SGK sẽ phá sản, và khi đó, Bộ GD&ĐT sẽ phải trả lời câu hỏi đơn vị nào sẽ phát hành bộ sách này, làm thế nào chống độc quyền xuất bản SGK.