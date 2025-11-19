Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ngôi sao' của 'Ký sinh trùng' Jang Hye Jin bất ngờ góp mặt trong phim có Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sự xuất hiện của 'ngôi sao' kỳ cựu Hàn Quốc Jang Hye Jin đã trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim ra mắt khán giả. 'Bẫy tiền' không chỉ là những pha hành động mà còn mang nhiều tình tiết kịch tính, nghẹt thở cảnh tỉnh người xem trước những thông tin lừa đảo.

Có mặt tại buổi chiếu ra mắt của phim, Liên Bỉnh Phát xuất hiện với phong thái nam tính thu hút hàng loạt ống kính ngay từ khi đặt chân lên thảm đỏ. Trong khi đó, nữ chính Tam Triều Dâng tỏa sáng với phong cách gợi cảm nhưng tinh tế, ghi dấu mạnh mẽ trong lần trở lại điện ảnh.

huyy2569-2.jpg

Dàn diễn viên còn lại của Bẫy tiền như Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi, Võ Huy... cũng đồng loạt xuất hiện với diện mạo chỉn chu và phong cách nổi bật. Chia sẻ về dự án đầu tay này, đạo diễn Oscar Dương hy vọng, khán giả sẽ đón nhận và yêu thương “đứa con” mà anh vô cùng tâm huyết.

huyy2669.jpg

Dàn diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi sự chuyên nghiệp, tận tâm và tầm nhìn sáng tạo của đạo diễn trong suốt quá trình thực hiện phim. 'Thị đế Kim chung' Liên Bỉnh Phát chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại màn ảnh rộng sau gần 6 năm vắng bóng, đảm nhận một vai diễn tâm lý đầy thử thách: “Đây là một bộ phim khiến khán giả nín thở trong từng phút giây”.

huyy2717.jpg

Tam Triều Dâng với lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh, không giấu được niềm hạnh phúc khi sắp được nhìn thấy những tâm huyết và sự đầu tư của bản thân trên màn ảnh rộng.

dec00954.jpg

Trong khi đó, nghệ sĩ Kiều Oanh, nhân tố bất ngờ của bộ phim dí dỏm thừa nhận mình là một diễn viên “có tuổi nhưng chưa có tên” trong điện ảnh và hy vọng được khán giả đón nhận sự trở lại với dự án này.

dec00848.jpg

Diễn viên trẻ tài năng Mai Cát Vi hào hứng khi đây là bộ phim đầu tiên đủ tuổi để xem phim mình đóng. Bộ ba gương mặt trẻ Lê Hải, Thừa Tuấn Anh và Võ Huy cũng mong đợi được xem thành quả của bản thân trên màn ảnh rộng.

still-2025-11-03-102006-131t.jpg

Bẫy tiền là dự án điện ảnh vô cùng mới mẻ khi khai thác trực diện vào vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Đây vốn là hiện thực nhức nhối vốn dĩ đang diễn ra hàng ngày trong đời sống. Yếu tố căng thẳng được đẩy lên cao với hàng loạt tình tiết căng não diễn ra bởi mỗi thử thách sinh tử của ứng dụng lừa đảo DealZ, khiến người xem nghẹt thở theo từng quyết định của nhân vật.

still-2025-10-08-121619-1181t.jpg

Diễn xuất cũng là yếu tố được khen ngợi bởi màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên chính. Khán giả dành nhiều lời khen cho tương tác ngọt ngào của bộ đôi Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng.

20782f7c59dab4870621ce7bb55ad20a.jpg

Điểm nhấn khó quên nhất chính là vai diễn bí ẩn của Jang Hye Jin. Cô là diễn viên nổi tiếng qua phim thắng giải Oscar mang tên Ký sinh trùng.

mv5bzdvimjbhmzytztgwny00ngixlwfimjetotjhyme0ogm3yzvlxkeyxkfqcgc-v1.jpg

Sự xuất hiện của cô mở ra nhiều bí ẩn và khiến khán giả đặt nghi vấn liệu Bẫy tiền có thể trở thành franchise mới đầy tiềm năng của điện ảnh Việt, hứa hẹn nối dài câu chuyện căng thẳng, ly kỳ cho những phần tiếp theo.

Bình Nguyễn
#Jang Hye-jin #ngôi sao Ký sinh trùng #Liên Bỉnh Phát #Tam Triều Dâng #Kiều Oanh #Lê Hải #Thừa Tuấn Anh #Mai Cát Vi #Bẫy tiền #phim Bẫy Tiền

