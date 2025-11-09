Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoại trưởng Nga nói giới chức Mỹ chưa thống nhất về ý định hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Washington liên quan đến các vụ thử vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tái khởi động. Ông nói rằng Điện Kremlin vẫn đang chuẩn bị một phản ứng tương xứng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân toàn diện.

1379789.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass)

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân, tuyên bố Mỹ là "quốc gia duy nhất không thử nghiệm". Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân "bí mật" - điều mà cả Mátxcơva và Bắc Kinh đều phủ nhận.

Điện Kremlin đã phản ứng trước diễn biến này bằng cách tuyên bố sẽ "hành động tương ứng" nếu bất kỳ quốc gia nào từ bỏ lệnh tạm dừng thử hạt nhân. Nga cũng cho biết nước này mong đợi những lời giải thích rõ ràng từ Washington về vấn đề này.

Khi được hỏi về thông tin cập nhật, ông Lavrov ngày 8/11 cho biết Mỹ vẫn chưa làm rõ ý định của mình thông qua các kênh ngoại giao. "Vẫn chưa rõ họ muốn nói về các cuộc thử nghiệm phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hay các vụ nổ", Ngoại trưởng Lavrov nói và cho biết thêm rằng những bình luận công khai do các quan chức Mỹ đưa ra cho đến nay cho thấy, họ vẫn chưa đạt được "sự hiểu biết thống nhất" về chính sách của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuần này tuyên bố, Mátxcơva sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân toàn diện để đáp trả tuyên bố của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định rằng Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, với điều kiện các bên khác cũng làm như vậy.

Ông Putin cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích tất cả thông tin cần thiết về các kế hoạch của Mỹ để chuẩn bị một phản ứng thích hợp.

Minh Hạnh
RT
