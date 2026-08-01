Ngâm mình dưới sông Trà, săn đặc sản “nức tiếng” xứ Quảng

TPO - Mỗi ngày ngâm mình hàng giờ dưới dòng sông Trà Khúc, những người cào don ở Quảng Ngãi đổi mồ hôi lấy từng rổ don bé nhỏ. Nghề nhọc nhằn ấy không chỉ mang lại thu nhập mà còn giữ gìn món đặc sản gắn với ký ức bao thế hệ người con xứ Quảng.