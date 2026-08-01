Ngâm mình dưới sông Trà, săn đặc sản “nức tiếng” xứ Quảng

TPO - Mỗi ngày ngâm mình hàng giờ dưới dòng sông Trà Khúc, những người cào don ở Quảng Ngãi đổi mồ hôi lấy từng rổ don bé nhỏ. Nghề nhọc nhằn ấy không chỉ mang lại thu nhập mà còn giữ gìn món đặc sản gắn với ký ức bao thế hệ người con xứ Quảng.
Sau nhiều giờ dầm mình trong nước, mỗi người thu được khoảng 20 kg don, don được bán theo rổ với giá khoảng 60.000 đồng. Trung bình, mỗi ngày họ kiếm được từ 400.000-600.000 đồng nếu gặp con nước thuận lợi.
So với các nghề sông nước khác, nghề này tuy thu nhập ổn định hơn nhưng gặp không ít rủi ro. Nhiều người khi đang cào don giẫm phải mảnh chai vỡ, có khi bị chuột rút chân, sụp xuống vùng nước xoáy...
Ông Đặng Văn Hảo (trú thôn Hiền Lương, xã An Phú), có hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề cào don. Theo ông Hảo, nghề tuy cực nhọc, phải thức dậy sớm, ngâm mình dưới nước ít nhất 5 tiếng mỗi ngày, chân tay nứt nẻ nhưng bù lại có thu nhập ổn định. Nếu “trúng mánh” thì thu được khoảng 600.000 đồng/ngày.
Don thuộc họ nhuyễn thể hai mảnh, vỏ nửa đen nhạt nửa vàng lợt, hình quả trám, to bằng móng tay út người lớn, dài hơn một phân, vỏ thường mỏng hơn các loài ốc khác, hai mảnh vỏ chụm vào nhau, ở phía trên mỏng hơn dưới bụng. Cao điểm của mùa don bắt đầu từ tháng 5 - 9 dương lịch.
Don sau khi đưa vào bờ được chà sạch, ngâm cho nhả cát rồi luộc đến khi hé miệng. Phần thịt nhỏ xíu được tách khỏi vỏ, đãi sạch và cho trở lại nồi nước luộc ngọt thanh.