Nga công bố video mới về tên tên lửa hạt nhân Burevestnik

TPO - Nga vừa công bố đoạn video mới về tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn. Loại vũ khí này được cho là dựa trên những phát triển mới nhất trong công nghệ lò phản ứng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đã được phóng thử nghiệm thành công vào tuần trước.

Tên lửa 9M739 Burevestnik, được NATO định danh là SSC-X-9 Skyfall, là một trong những vũ khí chiến lược thế hệ mới của Nga. Vũ khí này sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ làm nguồn năng lượng, cho phép hoạt động trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống.

Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/h và có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. 9M739 Burevestnik không thể bị phát hiện bởi radar thông thường và chỉ có thể được theo dõi bởi tàu vũ trụ chuyên dụng trong giai đoạn phóng và tăng tốc.

Phát triển từ năm 2001 nhưng chỉ được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố công khai vào năm 2018, Burevestnik được mô tả là loại vũ khí độc nhất vô nhị, không theo quỹ đạo đạn đạo.

Tổng thống Putin từng nhấn mạnh lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ của tên lửa "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng nhỏ hơn 1.000 lần". Ông cũng lưu ý rằng không giống như các lò phản ứng thông thường, cần nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để hoạt động, Burevestnik có khả năng thực hiện điều đó chỉ trong vài phút hoặc vài giây.

Tuần trước, Burevestnik đã hoàn thành cuộc thử nghiệm kéo dài nhiều giờ, phạm vi lên đến 14.000 km. Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov tuyên bố, tên lửa hành trình đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương ngang và phương thẳng đứng, đồng thời chứng minh khả năng vượt trội trong việc tránh né các hệ thống phòng không và tên lửa.

Cựu sĩ quan quân đội Mỹ, Stanislav Krapivnik mô tả loại vũ khí mới này là "bước ngoặt", thừa nhận tên lửa có khả năng vượt qua các khu vực phòng không và vùng radar.