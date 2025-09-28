Mỹ, Ukraine bàn về thỏa thuận vũ khí lớn

TPO - Ukraine đang đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục mua vũ khí từ Mỹ, đồng thời xuất khẩu máy bay không người lái nội địa sang các quốc gia khác.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev hôm 27/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, một phái đoàn Ukraine sẽ đến Mỹ để hoàn tất các thỏa thuận mua vũ khí của Mỹ và xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) nội địa.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của ông Zelensky tới Mỹ, trong đó ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổ chức một loạt cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề chính, thống nhất với Tổng thống Mỹ và hiện đang chuyển sang triển khai thực tế", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev đã chuẩn bị danh sách các loại vũ khí muốn mua từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 90 tỷ USD. Ngoài ra, Kiev cũng quan tâm đến các thỏa thuận riêng cho những loại vũ khí khác, đặc biệt là tên lửa tầm xa.

Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những thỏa thuận này.

Được biết, trước đó, ngày 26/9, tờ Telegraph đưa tin Tổng thống Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trong cuộc họp kín tại Liên Hợp Quốc. Theo mô tả, tên lửa này có tầm bắn lên đến 2.500 km và đầu đạn nặng 450 kg, vượt xa khả năng của các hệ thống tấn công mà Ukraine trước đó nhận được từ các đồng minh phương Tây.

Cũng trong cuộc họp hôm thứ Bảy (27/9), Tổng thống Zelensky cho biết Chính phủ Ukraine cũng đang chuẩn bị một cơ chế xuất khẩu có kiểm soát vũ khí do Ukraine sản xuất sang các quốc gia khác. Theo cơ chế này, Ukraine sẽ xuất khẩu lượng thiết bị quân sự dư thừa và dùng nguồn thu để mua sắm các loại vũ khí cần thiết, chẳng hạn như UAV đánh chặn.

Ông Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu với các quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời tiết lộ rằng nhiều nước châu Phi đã gửi đề xuất, và Kiev đã chọn được quốc gia đầu tiên làm đối tác. Ông lưu ý rằng, thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.