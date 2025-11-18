Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc mưa rét đỉnh điểm

TPO - Hôm nay và ngày mai (18-19/11) sẽ là đỉnh điểm đợt mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm xảy ra trên diện rộng. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa dữ dội, tâm mưa dịch xuống Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Sáng sớm nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Miền Bắc mưa rét trong hôm nay và ngày mai (18-19/11).

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Dự báo ngày mai (19/11), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét đậm diện rộng. Từ 20/11, trời rét sâu về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Tại miền Trung, mưa lớn vẫn tiếp tục. Dự báo từ sáng sớm 18/11 đến hết đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có mưa từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Nam Quảng Trị và Khánh Hoà mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị thời gian này mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Sang ngày và đêm 19/11, vùng tâm mưa dịch xuống phía nam. Trọng tâm là Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Nhận định xa hơn, ngày và đêm 20/11, khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung

