Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc mưa rét từ đêm nay

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (17/11), không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Đáng lưu ý, trên đất liền, tối và đêm nay, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển miền Bắc có thể có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến ngày 19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

image-2.jpg
Miền Bắc mưa rét đến ngày 19/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 1-15 độ, vùng núi và trung du từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hai ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất của đợt không khí lạnh lần này. Từ ngày 20/11 miền Bắc mưa giảm, trời chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày hửng nắng, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất khoảng 23-25 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 17/11 đến ngày 19/11 có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12-14 độ, cao nhất 17-19 độ. Từ ngày 20-27/11, Hà Nội tiếp tục rét đậm về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 24-25 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ gần sáng ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa cũng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Nguyễn Hoài
#rét đậm #rét hại #trời rét #thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục