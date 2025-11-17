Miền Bắc mưa rét từ đêm nay

TPO - Chiều nay (17/11), không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Đáng lưu ý, trên đất liền, tối và đêm nay, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển miền Bắc có thể có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến ngày 19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc mưa rét đến ngày 19/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 1-15 độ, vùng núi và trung du từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hai ngày 18-19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất của đợt không khí lạnh lần này. Từ ngày 20/11 miền Bắc mưa giảm, trời chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày hửng nắng, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất khoảng 23-25 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 17/11 đến ngày 19/11 có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12-14 độ, cao nhất 17-19 độ. Từ ngày 20-27/11, Hà Nội tiếp tục rét đậm về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 24-25 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ gần sáng ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa cũng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.