Mai Davika - Ter Chantavit xả ảnh hôn lễ, hé lộ minh tinh bắt được hoa cưới khổng lồ

HHTO - Hôn lễ của Mai Davika và Ter Chantavit đã được cử hành kín đáo vào ngày 9/11. Hôm nay (10/11), cặp đôi và khách mời mới "bật mood" xả ảnh.

Mai và Ter quyết định công khai hẹn hò vào năm 2018. Vượt qua những rèm pha thời gian đầu hẹn hò, Mai Davika và Ter Chantavit đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất giới giải trí xứ Chùa Vàng.

Tháng 6 năm nay, Ter - Mai khiến fan rung động khi công bố loạt hình, video cầu hôn lãng mạn. Ngày 9/11, hôn lễ của cặp đôi chính thức cử hành.

Ảnh cưới được Mai Davika và Ter Chantavit đăng tải.

Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của gia đình, bạn bè hai bên. Mọi thông tin kín bưng cho đến ngày 10/11, khi đôi vợ chồng son cập nhật ảnh cưới thì khách mời mới bắt đầu vào luồng "xả source". Hôn lễ được tổ chức ngoài trời với lễ đường phủ rợp bởi sắc trắng của hoa hồng, lan, tú cầu... điểm xuyết một chút tông xanh lá, càng lãng mạn hơn dưới ánh nắng. Nhân vật được giao nhiệm vụ mang nhẫn chiếc nhẫn cưới kim cương 15 carat lên cho cô dâu - chú rể là cún cưng của cặp đôi.

Bé cún cưng được giao nhiệm vụ mang nhẫn nhưng hơi lơ đãng đã được chú rể Ter đón tận nơi.

Ter - Mai nhảy múa trong "mưa hoa" chúc phúc của khách mời và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào như cảnh trong chuyện cổ tích.

Hình ảnh tiệc tối được khách mời tiết lộ cũng có nhiều khoảnh khắc dễ thương. Chú rể Ter giữ nguyên lễ phục như tiệc ban ngày. Mai Davika búi tóc gọn gàng và đổi qua chiếc đầm ôm xẻ tà để tiện di chuyển hơn. Cặp đôi cắt từng chiếc bánh kem khổng lồ, rót rượu vang và gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp đã tới chung vui.

Hoa cưới của Mai Davika là bó hoa lan "siêu to khổng lồ". Trong clip tiết lộ màn tung hoa cưới được nữ diễn viên chia sẻ, bó hoa dường như khá nặng và để trụ vững khi ném, Mai đã nắm tay Ter. Người bắt được hoa cưới là cô em thân thiết của Mai Davika - mỹ nhân lai Mint Chalida.

Việc Mint bắt được hoa cưới có thể là "điềm báo" nữ diễn viên kiêm người mẫu sẽ là cô dâu tiếp theo. Bạn trai cô - Pupaa Taechanarong cũng có mặt ở hôn lễ của Ter - Mai. Anh quay lại trọn vẹn khoảnh khắc bạn gái bắt được hoa cưới và được cô dâu - chú rể "dí" trực tiếp tại hôn lễ. Mint Chalida và Pupaa hẹn hò từ năm 2012.