Dàn Running Man Thái Lan ra mắt, ai là mảnh ghép chính như Trấn Thành bản Việt?

Tại sự kiện công bố dự án của iQIYI vừa qua, phiên bản Running Man Thái Lan trở thành tâm điểm khi đây là lần đầu tiên thương hiệu gameshow này đổ bộ làng giải trí xứ chùa vàng. Đặc biệt, nhóm 7 nghệ sĩ chủ chốt tham gia cũng đã được công bố và xuất hiện tại sự kiện, khiến khán giả phấn khích.

Gây chú ý nhất trong dàn nghệ sĩ Running Man Thái Lan là bộ tứ mỹ nam đình đám, từng là những gương mặt gây sốt trong làng phim boylove. Đầu tiên là Tay Tawan, sao nam nhà GMMTV với vẻ ngoài điển trai và tính cách "lầy lội" công khai. Tiếp theo đó là Jeff Satur - nam ca sĩ kiêm diễn viên có vẻ ngoài lãng tử nhưng bên trong là nét "hài ngầm", chỉ fan rõ nhất.

Tay Tawan với "đôi tay xui xẻo" hứa hẹn gây hài.

Jeff Satur là nhân tố "hài ngầm" tiềm năng.

Ngoài ra còn có hai cái tên mới là Daou Pittaya và Nunew Chawarin. Cả hai đều nổi tiếng thông qua các dự án boylove đặc sắc, nhưng ngoài đời cũng là những "cây hài" dân dã. Chương trình chưa lên sóng nhưng hội mỹ nam này đã có những tương tác thú vị trên mạng xã hội, có thể khiến khán giả liên tưởng đến hội "Anh trai" Anh Tú Atus - Quang Trung - Quân A.P của bản Việt.

Nunew và Daou là những nhân tố mới đáng trông chờ.

Nếu bản Việt có Lan Ngọc thì Running Man Thái Lan có Ink Waruntorn là "bóng hồng" duy nhất của cả nhóm. Nữ ca sĩ 9X tài năng từng chiến thắng giải MAMA nay có cơ hội thể hiện mặt "lăn xả" ít thấy của mình trên màn ảnh nhỏ.

Ink - mỹ nhân duy nhất của đội hình Running Man Thái Lan.

Còn lại, Running Man Thái Lan có bộ đôi "anh lớn" dẫn dắt là nam diễn viên Phuak Pongsatorn và nam ca sĩ Oat Pramote. Với tính cách hài hước "bất chấp" có tiếng trước giờ, cả hai sẽ là mảnh ghép "tung hứng" thú vị giống Trấn Thành bản Việt hay Yoo Jae Suk của bản gốc xứ Hàn.

Oat và Phuak - hai anh lớn của bản Thái.

Theo tuyên bố từ iQIYI tại sự kiện, Running Man Thái Lan sẽ ghi hình vào cuối năm 2025, và lên sóng trong năm 2026. Nhiều cư dân mạng trông chờ vào những tương tác của bộ tứ mỹ nam, đồng thời dàn khách mời hứa hẹn gây bùng nổ.