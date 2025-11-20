Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do gì khiến hàng loạt nam chính phim cổ trang bị cắt giảm mạnh đất diễn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Việc nhiều nam diễn viên chính liên tục bị cắt thời lượng lên hình khiến khán giả vô cùng bức xúc với nhà sản xuất.

Khi phim Thiên Địa Kiếm Tâm mà Thành Nghị đóng vai chính lên sóng, khán giả đã nhận ra đất diễn của anh ngày càng ít ỏi. Từ tập 20 trở đi thì Thành Nghị mang tiếng là nam chính nhưng chỉ xuất hiện có vài phút trên phim, thậm chí có những cảnh còn bị xóa mờ mặt, hoặc bị cắt khỏi khung hình. Từ đó mà fan Thành Nghị đã kêu gọi nhau tẩy chay Thiên Địa Kiếm Tâm vì quá bức xúc với cách làm việc của nhà sản xuất.

thanh-nghi-2.jpg
Fan của Thành Nghị đòi tẩy chay phim Thiên Địa Kiếm Tâm.

Nhưng hóa ra không phải mỗi Thành Nghị bị biến từ nam chính thành khách mời bất đắc dĩ. Nhiều nam diễn viên khác như Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề, Lý Quân Nhuệ cũng bị cắt giảm thời lượng lên hình. Khán giả ước tính trong 40 tập Sơn Hà Chẩm, Đinh Vũ Hề xuất hiện rõ mặt khoảng 150 phút cả thảy.

Lý Quân Nhuệ lộ diện chừng 60 phút qua 33 tập phim Gửi Tôi Của Năm 1999. Hoặc Trương Lăng Hách cũng chịu chung cảnh ngộ, tính đi tính lại chỉ lên hình chừng 150 phút qua 24 tập phim Anh Đào Hổ Phách.

truong-lang-hach-1.jpg
Trương Lăng Hách cũng có đất diễn ít trong Anh Đào Hổ Phách.

Có thể thấy bốn bộ phim nói trên đều được kỳ vọng nhiều khi sản xuất, nhưng lại nhận về số liệu bết bát khi chính thức phát sóng. Lượng xem thấp, chỉ số bình luận hay tương tác đều không cao chắc hẳn đã khiến nhà sản xuất thất vọng. Bởi trước đó, họ đã kỳ vọng các “lưu lượng” là nhân tố giúp thu hút người xem và đến khi kết quả không như ý, ê-kíp đã chọn cách cắt bớt đất diễn người này, thêm thời lượng cho người khác.

son-ha-cham-8.jpg
ly-quan-nhue-1.jpg
Đinh Vũ Hề, Lý Quân Nhuệ cũng chịu cảnh đất diễn ít ỏi.

Còn người hâm mộ cũng bức xúc bởi họ đã bỏ tiền ra để đặt trước lượt xem, thực hiện các chiến dịch quảng bá cho phim để ủng hộ nghệ sĩ, nhưng cuối cùng lại nhận về kết quả đáng buồn, ngỡ là vai chính mà lên hình ít hơn cả vai phụ.

Từ đó nhiều netizen nghi ngờ đoàn làm phim đã bày chiêu trò, lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để gây chú ý cho bộ phim, lôi kéo nhà đầu tư, chiêu dụ fan của họ tích cực quảng bá phim nhưng lại âm thầm cắt bớt đất diễn của họ.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim cổ trang #Thành Nghị #Trương Lăng Hách #Lý Quân Nhuệ #Đinh Vũ Hề #cắt bớt đất diễn

