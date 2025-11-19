Đến tận tập cuối, Sơn Hà Chẩm vẫn bị chê tơi bời, không xứng tầm dự án cấp S

Sơn Hà Chẩm từng được quảng cáo là dự án cấp S, nghĩa là được đầu tư mạnh về kinh phí sản xuất, diễn viên ngôi sao, quảng bá rầm rộ. Nhưng phim chỉ thu về những con số đáng buồn, lượt xem thì thấp còn lượng bình luận chê phim thì ngày càng nhiều.

Sơn Hà Chẩm không thành công như kỳ vọng

Cho dù nhà sản xuất quảng cáo về phim trường siêu rộng, chuẩn bị vài nghìn bộ trang phục cho các nhân vật, chăm chút cho khâu kỹ xảo, định nghĩa lại chuẩn mực về phim cổ trang… nhưng tất cả vẫn không bù đắp được kịch bản nhàm chán cũ kỹ, hai diễn viên chính gượng gạo chẳng có tí ăn ý nào.

Hai diễn viên chính không tạo được ăn ý

Thậm chí đến tận tập cuối, Sơn Hà Chẩm còn khiến khán giả phẫn nộ với một cảnh quay siêu ẩu. Kết phim, Sở Du và Vệ Uẩn sống hạnh phúc bên nhau, tay trong tay ngắm nhìn khung cảnh bình yên sau bao nhiêu sóng gió. Ấy thế mà ê kíp lại chọn góc quay ẩu, khâu dựng phim cũng qua loa nên cho ra khung hình hai nhân vật chính bé xíu, trong khi hai con ngựa lại khổng lồ chiếm hết sự chú ý của người xem. Netizen cho rằng từ đạo diễn đến quay phim, biên tập đều quá cẩu thả nên mới cho cảnh này lên phim, khiến cho Sơn Hà Chẩm đến khi kết thúc vẫn không được suôn sẻ.

Đến cảnh kết phim cũng bị chỉ trích vì qua loa

Fan của Đinh Vũ Hề còn bức xúc khi nam diễn viên mang tiếng là nam chính nhưng bị cắt cảnh quá nhiều, tâm lý nhân vật từ đó không được liền mạch. Còn Tống Thiến tiếp tục bị xem là “lỗ hổng diễn xuất” khi cô vẫn chưa cải thiện được kỹ năng nhập vai, cảnh nào cũng chỉ có biểu cảm trợn mắt nhăn mặt. Dù nhập vai nữ tướng nhưng Tống Thiến cũng không tập luyện cho vóc dáng khỏe mạnh, các động tác võ nhìn có lực.