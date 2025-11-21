Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên tục xuất hiện mây gợn sóng ở Hà Nội: Báo hiệu gì về thời tiết?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong 2 ngày vừa rồi, nhiều người đã chụp được ảnh mây gợn sóng trên bầu trời Hà Nội và một số tỉnh thành khác ở miền Bắc, vào cả buổi sáng và buổi chiều. Tại sao lại có hiện tượng này, và mây gợn sóng có là dấu hiệu của điều gì về thời tiết không?

Trên bầu trời Hà Nội đã liên tục xuất hiện những dải mây dài - hoặc những cụm mây nho nhỏ được xếp thành chuỗi dài, có lúc hơi uốn lượn như gợn sóng, vào nhiều thời điểm trong ngày 19/11 và 20/11.

Mây này xuất hiện cả vào buổi sáng và buổi chiều nên nhiều người đã chụp được ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Một số cư dân mạng gọi đây là mây vảy rồng - cho rằng đó là điềm báo thời tiết xấu.

afternoon.jpg
Mây ở Hà Nội chiều 19/11. Ảnh: HHT.

Nhưng thực ra đây không phải mây vảy rồng - là vùng mây trông giống những bong bóng hoặc túi màu xám sẫm, vốn đi kèm với thời tiết bất ổn định, thường cho biết sắp có mưa dông.

mammatus.jpg
Đây mới là mây vảy rồng. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Qua nhiều hình ảnh thì có thể nói mây ở Hà Nội trong 2 ngày vừa rồi là mây stratocumulus hoặc stratocumulus undulatus (mây tầng tích hoặc mây tầng tích gợn sóng), là mây ở tầng thấp. Loại mây này gồm những “nắm” mây lớn, khá tròn, thường tạo thành nhóm, đường thẳng hoặc gợn sóng, theo trang web của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (MetOffice).

stra.jpg
Ảnh: Facebook.

Mây tầng tích có thể xuất hiện trong tất cả các kiểu thời tiết, từ thời tiết khô và ổn định đến thời tiết dễ mưa, nhưng thường thì chúng không phải là “thủ phạm” gây ra những kiểu thời tiết đó. Với “giao diện” hơi kỳ lạ, mây tầng tích cũng khiến nhiều người hiểu nhầm là báo hiệu thời tiết cực đoan, mưa gió, nhưng thực tế thì khá hiếm khi loại mây này báo mưa, nếu có chỉ là mưa rất nhẹ.

skynorth.jpg
Ảnh: Facebook.

Theo trang ZME Science, khi mây tầng tích xuất hiện vào buổi sáng thì thường cho biết điều kiện khí quyển đang ổn định, thời tiết ít thay đổi, hầu như không liên quan đến các hiện tượng khí tượng cực đoan. Trong nhiều trường hợp, loại mây này xuất hiện sau một khối không khí lạnh và là thường thấy vào cuối Thu, đầu Đông ở miền Bắc nước ta, với buổi sáng có thể nhiều mây nhưng thời tiết ổn định, sau đó trời sáng lên và khô ráo.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành lân cận trong vài ngày tới vẫn lạnh khô, có nắng ấm vào ban ngày, đúng là kiểu thời tiết thường đi kèm với mây tầng tích như trên, nên hiện tượng này, ở thời điểm này, có thể được coi là bình thường.

ft1469.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #mây gợn sóng #dấu hiệu thời tiết #không khí lạnh hà nội #mây lạ trên bầu trời hà nội #nhìn mây đoán thời tiết

