Lâm Đồng khánh thành 17 căn nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung'

TPO - Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khánh thành 17 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” tại xã D’ran cùng nhiều căn nhà khác trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/1, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ khánh thành 17 căn nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Đại biểu cắt băng khánh thành nhà mới cho các hộ dân tại xã D’ran.

Theo ông Đinh Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã D’ran, đợt mưa lũ vừa qua tại địa phương đã làm hơn 550ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng trăm gia súc, gia cầm chết, 137ha nhà kính, nhà lưới hư hỏng. Toàn xã có 46 căn nhà bị thiệt hại nặng, trong đó 17 căn sập hoàn toàn, 29 căn hư hỏng nặng.

Với sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, đến ngày 31/12/2025, xã D’ran đã hoàn thành sửa chữa toàn bộ 29 căn nhà hư hỏng. Riêng 17 căn nhà sập hoàn toàn được khởi công xây dựng mới, đến nay đã hoàn thành 16 căn; căn còn lại dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho người dân tại xã D'ran.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2025, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Riêng đợt thiên tai cuối năm, toàn tỉnh có 41 căn nhà bị sập, đổ, trôi, buộc phải xây dựng lại. Trước tình hình đó, tỉnh đã khẩn trương phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, quyết liệt và nhân văn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Sau thời gian ngắn, toàn tỉnh đã xây dựng mới 41 căn nhà với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; sửa chữa 84 căn nhà hư hỏng với kinh phí hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương Quân khu 7, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thi công khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành nhà ở “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Nam Đà và phường Hàm Thắng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà tại xã Nam Đà và phường Hàm Thắng.

Trước đó (ngày 8/1), sau hơn một tháng triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và bàn giao 27/27 căn nhà cho người dân, vượt tiến độ đề ra.