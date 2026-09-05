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Xe

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Kẻ gian giả danh chủ xe, lừa chiếm 300 triệu đồng tiền cọc mua ô tô qua mạng

Lê Tuấn

TPO - Cơ quan công an cho biết các đối tượng có thể sử dụng nhiều tài khoản, giả danh người mua, người bán hoặc chủ sở hữu phương tiện để tạo dựng giao dịch giả, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo trong mua bán ô tô qua mạng xã hội.

Mới đây, anh H.Q.C đăng bán ô tô Mazda CX-30 với giá 630 triệu đồng. Một tài khoản mang tên Huỳnh Như liên hệ hỏi mua và yêu cầu anh C. nếu có người đến xem xe thì nói xe thuộc sở hữu của một người tên Thư.

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Cơ quan công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo khi mua bán ô tô trên mạng. Nguồn: CATP Đà Nẵng

Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản khác mang tên Thư, lấy chính hình ảnh và thông tin chiếc xe để rao bán cho anh N.Đ.L ở Hà Nội với giá 530 triệu đồng. Tin tưởng, anh L. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp. Sau khi nhận tiền, các tài khoản liên quan đồng loạt xóa tin nhắn, hủy kết bạn và cắt liên lạc.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên chỉ dựa vào thông tin trên mạng xã hội khi giao dịch tài sản có giá trị lớn. Trước khi đặt cọc hoặc chuyển tiền, cần trực tiếp kiểm tra phương tiện, đối chiếu giấy tờ và xác minh chính xác chủ sở hữu.

Đặc biệt, cần cảnh giác với trường hợp yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ ba, sử dụng tài khoản ngân hàng không trùng khớp danh tính người giao dịch, giao dịch qua trung gian không rõ ràng hoặc đưa ra mức giá thấp bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch, lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an.

Lê Tuấn
#lừa đảo #mua bán ô tô qua mạng #Đà Nẵng #chiếm đoạt tài sản #công an

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