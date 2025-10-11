Huế yêu cầu quán bar, pub lắp camera kết nối trung tâm giám sát thành phố

TPO - Các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub tại TP Huế bắt buộc phải lắp tối thiểu 2 camera an ninh kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (HueIOC) để phục vụ công tác quản lý, giám sát trực tuyến.

Chiều 11/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh quán bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn.

Mỗi cơ sở bar, pub, beer club﻿ tại Huế phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với Trung tâm Giám sát thành phố. Ảnh minh họa

Theo quy chế, các cơ sở bar, beer club, pub phải tuân thủ quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và các quy định liên quan.

Đáng chú ý, mỗi cơ sở bar, beer club, pub bắt buộc phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh để giám sát, kết nối trực tiếp về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC).

Camera phải bố trí bao quát toàn bộ hoạt động của quán, khu vực cổng ra vào và lưu trữ dữ liệu ít nhất 30 ngày, sẵn sàng trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cơ sở có biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) từ 22h đến 24h phải điều chỉnh âm thanh ở mức phù hợp, không gây tiếng ồn, huyên náo ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Mức ồn phát sinh tới các khu vực xung quanh không được vượt quá giá trị giới hạn cho phép của từng khoảng thời gian tương ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hiện hành.

Liên quan quản lý tiếng ồn và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân tại Huế, trong tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, yêu cầu các xã, phường chủ động tổ chức vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường toàn diện.

Một trong những nội dung đáng chú ý, đó là Huế triển khai quy định “khung giờ yên tĩnh” trong khu dân cư, nhằm hạn chế tiếng ồn, tạo lập không gian sống an toàn, văn minh cho người dân.

Theo đó, chính quyền các cấp tiến hành rà soát các điểm thường xuyên tụ tập đông người, có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là tình trạng mở nhạc lớn, tổ chức ăn nhậu gây ồn ào vào buổi tối và đêm khuya.

Các địa phương phải xây dựng quy định cụ thể về khung giờ yên tĩnh, vận động người dân ký cam kết không gây tiếng ồn sau khung giờ này. Yêu cầu này nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn có xu hướng gia tăng thời gian gần đây tại các khu dân cư, nhất là ở các khu vực đô thị, đông dân ở Huế.