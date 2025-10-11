Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế yêu cầu quán bar, pub lắp camera kết nối trung tâm giám sát thành phố

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub tại TP Huế bắt buộc phải lắp tối thiểu 2 camera an ninh kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (HueIOC) để phục vụ công tác quản lý, giám sát trực tuyến.

Chiều 11/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh quán bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn.

pub-bia-hue.jpg
Mỗi cơ sở bar, pub, beer club﻿ tại Huế phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với Trung tâm Giám sát thành phố. Ảnh minh họa

Theo quy chế, các cơ sở bar, beer club, pub phải tuân thủ quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và các quy định liên quan.

Đáng chú ý, mỗi cơ sở bar, beer club, pub bắt buộc phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh để giám sát, kết nối trực tiếp về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC).

Camera phải bố trí bao quát toàn bộ hoạt động của quán, khu vực cổng ra vào và lưu trữ dữ liệu ít nhất 30 ngày, sẵn sàng trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cơ sở có biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) từ 22h đến 24h phải điều chỉnh âm thanh ở mức phù hợp, không gây tiếng ồn, huyên náo ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Mức ồn phát sinh tới các khu vực xung quanh không được vượt quá giá trị giới hạn cho phép của từng khoảng thời gian tương ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hiện hành.

Liên quan quản lý tiếng ồn và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân tại Huế, trong tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, yêu cầu các xã, phường chủ động tổ chức vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường toàn diện.

Một trong những nội dung đáng chú ý, đó là Huế triển khai quy định “khung giờ yên tĩnh” trong khu dân cư, nhằm hạn chế tiếng ồn, tạo lập không gian sống an toàn, văn minh cho người dân.

Theo đó, chính quyền các cấp tiến hành rà soát các điểm thường xuyên tụ tập đông người, có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là tình trạng mở nhạc lớn, tổ chức ăn nhậu gây ồn ào vào buổi tối và đêm khuya.

Các địa phương phải xây dựng quy định cụ thể về khung giờ yên tĩnh, vận động người dân ký cam kết không gây tiếng ồn sau khung giờ này. Yêu cầu này nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn có xu hướng gia tăng thời gian gần đây tại các khu dân cư, nhất là ở các khu vực đô thị, đông dân ở Huế.

Ngọc Văn
#pub #beer club #TP Huế #yêu cầu #lắp camera #kết nối #trung tâm giám sát thành phố #Chủ tịch Nguyễn Văn Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục